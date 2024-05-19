金城武很難被偶遇？竟釣出一堆路人：碰過好幾次 本尊帥到沒人味
一代男神金城武入行35年，至今仍是「帥哥」的代表詞彙，作風低調的他，2018年拍完仍待上映的港片《風林火山》後就沒有太多近況。近日有影迷好奇發問，許多大明星都有被路人偶遇的經驗，為何幾乎沒有聽過金城武被「野生捕獲」的消息，沒想到，釣出不少人招認碰過傳奇巨星，「本人真的超帥！」
記者楊穎軒／綜合報導
一名女影痴「ellie yuen」在Threads提問：「大家有發現金城武很難被人偶遇嗎？」指出傳聞中，金城武是大宅男，只要有電玩，他就能一直待在電腦前，好一段時間足不出戶，而據說他選劇本也不是用一般演員的標準，拍戲的3大必備條件是：「不能沒電腦」、「不能沒網路」、「不能距離太遠。」
貼文一出，意外引來多名網友留言，透露曾經私下見過金城武本人，「我偶遇兩次，在民生社區，那好像是他當年公司地點，第三次在光啟社錄影，他很沉默，讓他簽名就是沒任何一句話」、「我曾經有遇過他，真的帥到不行」、「我小時候在夜店遇過一次，很近距離，本人真的超帥」、「他以前剛出道沒多久還不是很出名前住天母有遇過，紅了之後直接蒸發，現在好像都住日本了！」
有網友表示，自己的友人認識金城武，男神平時的確是著迷電玩遊戲的宅男，拍戲則是網路重度使用者，相當依賴網路，還有人補充祕辛，國片《刻在你心底的名字》導演柳廣輝跟金城武認識多年，當年曾經開口邀請金城武演出片中陳昊森中年的角色，但被金城武婉拒。
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