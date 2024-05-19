清心福全又「買一送一」！永和人喝起來　CoCo珍奶「第二杯10元」

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清心福全歡慶永和竹林新店開店週年，祭出超狂「買一送一」優惠活動，5月19日大杯優多綠茶、5月20日大杯蜂蜜烏龍，當日同款飲品買一送一，限每日11:00-19:00都能划算開喝。提醒大家，每人限購一組(大杯梅子綠茶2杯、大杯優多綠茶2杯、大杯蜂蜜烏龍2杯)；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 永和竹林新店 資訊
地址：新北市永和區竹林路38號
電話：02-2928-0000
📌CoCo都可珍奶「第二杯10元」！foodpanda熊貓獨家
CoCo都可繼續幫大家5月報稅季省荷包，竟然大方從5月21日至6月20日，在外送平台foodpanda買大杯「珍珠奶茶」，可享有「第二杯10元」優惠，爽喝一整個月！提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。
📌樂法：新店開幕！芒果系列任選「第二件半價」
高雄人嗨了！樂法歡慶高雄岡山店開幕優惠，即日起至6月18日，祭出芒果系列任選「第二件半價」好康！優惠時間長達一個月，夏天消暑剛剛好。
樂法 高雄岡山店 資訊
地址：高雄市岡山區民有路65號
電話：07-6219589