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清心福全又「買一送一」！永和人喝起來　CoCo珍奶「第二杯10元」

▲清心福全又「買一送一」！歡慶開幕週年限店「優多綠茶買一送一」優惠，永和人喝起來！CoCo都可則有foodpanda外送熊貓獨家，「珍珠奶茶第二杯10元」爽喝一個月。（圖／清心福全提供）
▲清心福全又「買一送一」！歡慶開幕週年限店「優多綠茶買一送一」優惠，永和人喝起來！CoCo都可則有foodpanda外送熊貓獨家，「珍珠奶茶第二杯10元」爽喝一個月。（圖／清心福全提供）

記者蕭涵云/綜合報導

大家最愛喝的清心福全又「買一送一」了！今（19）日祭出最受歡迎的「優多綠茶買一送一」，歡慶開幕週年限店優惠，永和人好嗨喝起來！CoCo都可則有foodpanda外送熊貓獨家，「珍珠奶茶第二杯10元」爽喝一個月；樂法高雄新店開幕！推出芒果系列任選「第二件半價」好消暑。

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📌清心福全「買一送一」連喝2天！永和人嗨了
清心福全歡慶永和竹林新店開店週年，祭出超狂「買一送一」優惠活動，5月19日大杯優多綠茶、5月20日大杯蜂蜜烏龍，當日同款飲品買一送一，限每日11:00-19:00都能划算開喝。提醒大家，每人限購一組(大杯梅子綠茶2杯、大杯優多綠茶2杯、大杯蜂蜜烏龍2杯)；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 永和竹林新店 資訊
地址：新北市永和區竹林路38號
電話：02-2928-0000

▲foodpanda熊貓外送獨家，CoCo都可珍奶「第二杯10元」！（圖／CoCo都可提供）
▲foodpanda熊貓外送獨家，CoCo都可珍奶「第二杯10元」！（圖／CoCo都可提供）
📌CoCo都可珍奶「第二杯10元」！foodpanda熊貓獨家
CoCo都可繼續幫大家5月報稅季省荷包，竟然大方從5月21日至6月20日，在外送平台foodpanda買大杯「珍珠奶茶」，可享有「第二杯10元」優惠，爽喝一整個月！提醒大家，實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準；數量有限，售完為止。

▲樂法高雄新店開幕，芒果系列任選「第二件半價」。（圖／翻攝自樂法FB）
▲樂法高雄新店開幕，芒果系列任選「第二件半價」。（圖／翻攝自樂法FB）
📌樂法：新店開幕！芒果系列任選「第二件半價」
高雄人嗨了！樂法歡慶高雄岡山店開幕優惠，即日起至6月18日，祭出芒果系列任選「第二件半價」好康！優惠時間長達一個月，夏天消暑剛剛好。
樂法 高雄岡山店 資訊
地址：高雄市岡山區民有路65號
電話：07-6219589

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