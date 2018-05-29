超商不一樣！7-11大搞美妝複合店　全家炸雞續拓點

根據統計，台灣藥品及化妝品零售業績今年Q1成長5.7%，看好台灣化妝品超過千億的市場規模，7-ELEVEN擴增美妝保養類別結構，以呼應商圈商機及分眾化市場策略，統一集團今（29）日正式發表旗下全新品牌K．Seren，首店開在板橋車站內，以複合店模式，要帶給消費者全新的感受；至於全家便利商店目前有4種類型的複合店，近來積極發展的bb.q CHICKEN，預計今年上半年中南部還會有2間炸雞複合店展開。

隨著全球人口結構與消費模式快速轉變，各個通路業者不斷轉型，使得近年來商業界線模糊，超商業者也不斷創新經營方式與店型，在分眾市場及商圈化商機做法之下，跨業態的複合式經營模式成為主流。