超商不一樣！7-11大搞美妝複合店　全家炸雞續拓點

根據統計，台灣藥品及化妝品零售業績今年Q1成長5.7%，看好台灣化妝品超過千億的市場規模，7-ELEVEN擴增美妝保養類別結構，以呼應商圈商機及分眾化市場策略，統一集團今（29）日正式發表旗下全新品牌K．Seren，首店開在板橋車站內，以複合店模式，要帶給消費者全新的感受；至於全家便利商店目前有4種類型的複合店，近來積極發展的bb.q CHICKEN，預計今年上半年中南部還會有2間炸雞複合店展開。
隨著全球人口結構與消費模式快速轉變，各個通路業者不斷轉型，使得近年來商業界線模糊，超商業者也不斷創新經營方式與店型，在分眾市場及商圈化商機做法之下，跨業態的複合式經營模式成為主流。
統一超商表示，看好國內美妝保養市場不斷成長，加上消費者在店內購買美妝、保養及生活用品的比例逐漸提高，因此他們針對國人消費需求去量身打造全新品牌，K．Seren因應而生，並依照不同商圈屬性來精選商品，帶給消費者更多便利、美麗的體驗。
統一超商指出，K．Seren與7-ELEVEN首間複合店選在每月超過600萬人次流量、三鐵共構的板橋車站內，板站門市共超過60坪，鎖定大學生、上班族，以及對生活品味有要求的19到35歲女性族群，商品結構共有彩妝、臉部保養、美髮等10大類別、超過1,300項商品，與超商現有商品結構互補，預期可吸引更多追求時尚流行生活的族群。
至於全家，目前有天和鮮物、大樹藥局、吉野家與bb.q CHICKEN等4種類型的複合店，分別對應不同族群需求，其中看準現做調理商品受歡迎，並持續推動座位經濟，靈活運用店內5萬個休憩座位，發揮加值效益，近來積極的發展bb.q CHICKEN，3月與4月板農店、新店慶民店接連開幕後，今年上半年，中南部預計還會有2間炸雞複合店展開。