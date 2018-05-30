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影／創意競賽全國第一　應屆統測又得榜首

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/05/30 17:01
▲國立民雄農工廖十玄同學(右2)獲107年應屆統測榜首，導師范文佳(右1)、鍾順水校長(右3)及教務蔡文豪主任一起為他喝采。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.05.30）
▲國立民雄農工廖十玄同學(右2)獲107年應屆統測榜首，導師范文佳(右1)、鍾順水校長(右3)及教務蔡文豪主任一起為他喝采。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.05.30）

嘉義縣的國立民雄農工，繼日前公布全國高級中等學校專業群科，獲107年專題及創意製作「食品群創意組」競賽，奪得第一名榮耀後，107年四技二專統一入學測驗成績出爐，園藝科廖十玄同學以加權674分，奪全國農業群應屆生統測榜首。

廖十玄來自書香門第世家，父母親都是大學教授，但對他的教育與期待採取啟發、尊重與開放的態度。國中時期的廖十玄成績平平，以第一志願考進民雄農工，父母從小就希望不用跟他們做一樣的事情；進入民雄農工後，受到學校環境與老師們的啟發與適性引導，廖十玄終於找到自己人生最熱衷的事情，用充滿熱情與能量方式自我實現，砥礪自己一定要做到最好。

在環境與師長的啟發，廖十玄同學開始對動、植物領域充滿學習熱忱，三年的月考都是全班第一，參加校內、外的各類競賽，如科展、專題製作、小論文等，也常獲得佳績。傑出的表現，不止為個人圓夢，也為學校爭光。

廖十玄認為自己能有好成績，除了父母之外，要歸因於學校的用心辦學，提供各類教學資源與優良讀書環境，導師范文佳帶班嚴謹、相當盡責，尤其是到三年級下學期時，更常常邀請畢業的學長姊及各領域的專家，與同學分享經驗，拓展同學學習視野，盡心爭取更多學習資源，更是功不可沒。廖十玄表示，未來希望能在自己熱衷的生物資源產業繼續學習，期盼將來能成為一個有助於國家、社會的專業人士。

范文佳則指出，十玄本身對功課就很認真，不懂的事情會想辦法釐清，課堂上與老師、同學們的互動也非常的好，在同學們的課業上，也起模範的帶頭作用。教務主任蔡文豪也說，現在教育的方針就是「適性揚才」，十玄因為找到自已的熱情，不管技能學習與檢定，都非常的認真與投入。

校長鍾順水也讚賞他找到自己的目標，學習他所喜歡的動、植物，一路走來始終如一，默默的耕耘自己的專長，所謂「一分耕耘，一分收穫」，從十玄的身上就可以看得出來。

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