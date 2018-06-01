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高雄農田水利會　慶祝107年水利節

記者許高祥／高雄報導2018/06/01 19:34
▲高雄農田水利會慶祝107年水利節暨績優人員表揚大會。（圖／高雄農田水利會提供 , 2018.06.01）
▲高雄農田水利會慶祝107年水利節暨績優人員表揚大會。（圖／高雄農田水利會提供 , 2018.06.01）

臺灣高雄農田水利會1日在水利會大樓大禮堂舉行107年水利節慶祝典禮，由會長呂文豪主持，會中表揚資深員工、績優水利小組長、水利事業地方有功人士等多人，表彰對農田水利工作的貢獻。

會長呂文豪表示，慶祝水利節除緬懷大禹治水公而忘私犧牲奉獻精神外，水利會更本著「飲水思源、知恩報本」曹公精神，對於這些站在第一線的水利小組長、班長、掌水工及工作同仁們表達最高的謝意！近年來由於氣候異常，降雨型態轉變，在有限水資源情況下，大家通力實施輪灌作業，高雄農田水利會更於106年榮獲經濟部水利署頒發「齊心抗旱節水獎」，這些都是掌水工、班長、小組長及同仁們努力付出的成果，再次感謝這些堅守崗位、默默付出的人員。

高雄農田水利會為慶祝年度水利節，當天特別舉辦頒獎典禮，本次獲得績優水利小組長特獎水利小組長共4名(分別為吉洋工作站呂重勝小組長、月眉工作站林福桐小組長、湖內工作站李耀慶小組長、吉洋工作站郭來成小組長)；獲得一等績優小組長共16名、二等績優小組長共31名；獲頒水利事業有功人士共16名；表揚資深員工為服務滿10年、15年、20年、25年、30年、40年，資深員工共34名。

參與盛會的來賓甚多，有高雄市政府代理市長許立明、高雄市政府秘書長趙建喬、高雄市政府水利局代理局長韓榮華、高雄市政府農業局局長鄭清福、經濟部水利署副總工程司張良平、經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢賓、立法委員管碧玲、立法委員許智傑、立法委員邱志偉、高雄市議會議長康裕成、高雄市議會副議長蔡昌達...等賓客冠蓋雲集，大家同聲祝賀會務順利，大會圓滿成功。
 

關鍵字高雄農田水利會呂文豪水利節
提升消防超勤費　捕蜂捉蛇委義消體貼街友　高社會局健康抗暑慶端午

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