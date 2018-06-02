澎湖舊餐廳大火波及 7戶房屋受損

（中央社澎湖縣2日電）澎湖馬公市一處舊餐廳今天發生火警，波及緊臨的銀行商家等6戶民宅。消防人員全力搶救，兩個多小時後撲滅火勢，無人傷亡。舊餐廳正借給大陸劇組人員拍片使用，警消正調查起火原因。

澎湖消防局今天上午11時52分獲報指出，位於馬公市民福路上的一處舊餐廳發生大火，在風勢助長下，波及緊臨的三民、新生路上土地銀行澎湖分行等民宅，銀行警鈴大作，警方也在火場戒護行庫安全。

指揮救災的澎湖消防局長葉天恭表示，總共出動22部消防車、66人次前往支援，並直接在道路的消防柱接水救火。在火警中，土銀澎湖分行人員全力保護現金與客戶相關資料，分行經理鄭明啟也從台趕回澎湖處理。