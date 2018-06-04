影／照亮新幸福　母語紮根計畫成果展

為推動新住民來台後，能夠快速融合、適應台灣的現況生活，並能從中得到幸福與快樂，嘉義縣政府推動「照亮『新』幸福方案之幼兒(0-3歲)母語紮根計畫」，４日在溪口國小辦理成果發表會；縣府社會局翁瑩蓁科長、溪口國小陳媺慈校長、許晶媖老師、南台科大沈玫宜老師、陳志盛老師、樹人醫專李淑娟老師、嘉義縣雙福基金會姚淑芬副執行長，繪本作者張敬怡老師、許庭妮老師等人出席，場面溫馨、快樂。

歷時一年的「幼兒(0-3歲)母語紮根計畫」，除了來自政府機關與教育單位的參與、奧援外，更有許多新住民媽媽及家庭的共襄盛舉，合力完成7本雙語繪本；其間印尼籍余菁菁、林慧萍、越南籍阮氏碧蓮、阮氏翠安、王育珍、陳氏芝、尹氏妝、杜凱莉、潘紅霜及武氏雲等新住民及家庭，都欣然配合的將自己的所學、所長，以親子共同參與學習、成長的方式，快樂的配合計畫執行、完成計畫推展。

參與本次活動，從越南嫁來台灣3年多，33歲的尹氏妝育表示，參加雙語繪本種子媽媽培訓班，經老師們的熱情，盡心竭力教學，為我們新住民開通思想，發展知識，了解更多關於如何教育孩子，讓我意識到要教導孩子不必強迫他每天閱讀密集的書，而可以通過繪本，用繪本來教他；當我將繪本去教其他媽媽們時，她們對這種新的教學方法也非常興奮，孩子們對這些色彩鮮豔的繪本非常感興趣。通過繪本幫助她們用母語教她們的孩子，也可以通過繪本幫助姐妹們學中文。

陳媺慈校長指出，「幼兒(0-3歲)母語紮根計畫」讓姐妹們可以進到學校一起學習，讓學校在108年的新住民課綱的語言教學進度，都比其他學校要快，很感謝許晶媖老師對這個計畫的付出。

社會局翁瑩蓁科長說，這個專案主要是希望透過支持性的方案，能夠讓新住民家庭獲得更好的鼓舞，目前嘉義縣在教育單位有「新住民學習中心」，在社政體系裡有「新住民家庭服務中心」，我們一直在思考，如何為我們的新住民姐妹提供更好的服務。

對於自己能夠參與「照亮新嘉幸福方案」全部的5個子計畫，許晶媖老師覺得很榮幸，很也感恩陳媺慈校長的帶領與支持；有感於南台科技大學幼保系沈玫宜老師團隊，很用心想要辦好每一個子計畫，過程認真謹慎，態度親切真誠，所做所為都遠遠超出計畫該有的，而且非常細心、貼心，溫馨融洽，讓自己也跟著願意付出許多珍貴的時間及心力，一起真心的為嘉義縣的新住民姐妹們在努力。