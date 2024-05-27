葛斯齊不忍了！要公開「比黃子佼更髒的男藝人」　吃瓜時間曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
葛斯齊說，屆時將會公開手上握有的證據，其中包括照片、對話紀錄，他說已經給該位「很髒的男藝人」1年多的時間，也已經跟本人講過很多次，「2026（年）我一定把這些人都剷除。」
某男星比黃子佼更惡劣 已經暗示該男藝人身分
日前，葛斯齊開直播談黃子佼，提到還有比黃子佼更可惡的男星還在裝死，坦言早在2011年就有女孩跟他爆料，不過沒有提供實質證據，當事人也因為害怕不想報警，「我跟妳道歉，當時沒辦法幫妳站出來寫這則報導...我也很想在那個時候就止住血，讓2011年之後不會再有人受到傷害，但是我不是神啊！」
接著，葛斯齊提到，像黃子佼如此資深的藝人，承認自己犯下很嚴重的錯誤，讓他想起躲在暗處的某男明星，「我所知道的，比佼哥更過分的那個藝人，他還好好的...到現在沒有一句道歉，還躲在後面！」葛斯齊說，他去年已經上節目暗示過該男藝人身分，對方至今依舊悶不吭聲，不願出面自首、道歉，直言這種人才是真正可惡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110