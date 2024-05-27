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葛斯齊不忍了！要公開「比黃子佼更髒的男藝人」　吃瓜時間曝光

▲葛斯齊將公開「比黃子佼更髒的男藝人」，時間點曝光。（圖／記者陳明中攝影）
▲葛斯齊將公開「比黃子佼更髒的男藝人」，時間點曝光。（圖／記者陳明中攝影）

記者楊穎軒／綜合報導

資深娛樂狗仔葛斯齊4月爆料，一名比黃子佼更令人髮指的男星至今安然無恙，以「可惡到一個極點，天地不容」形容，不過礙於目前沒有受害人出面、保護消息來源，他真的不方便公布姓名，遭網友質疑只是在蹭流量。昨（26）日葛斯齊表示，2026年如果那位「很髒的男藝人」還沒有翻車，他會出來踢爆。

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昨天晚上，葛斯齊在臉書開直播，爆料賀軍翔性侵疑雲內幕，最後提到星座專家、「國師」唐綺陽曾經指出，演藝圈MeToo風暴會延燒到2026年才有可能結束，因此，葛斯齊承諾，2026年如果這位男藝人的惡行沒有被爆出來，他就會出手公開一切。

▲葛斯齊爆料賀軍翔性侵疑雲內幕。（圖／葛斯齊臉書）
▲葛斯齊爆料賀軍翔性侵疑雲內幕。（圖／葛斯齊臉書）
葛斯齊說，屆時將會公開手上握有的證據，其中包括照片、對話紀錄，他說已經給該位「很髒的男藝人」1年多的時間，也已經跟本人講過很多次，「2026（年）我一定把這些人都剷除。」

某男星比黃子佼更惡劣　已經暗示該男藝人身分

日前，葛斯齊開直播談黃子佼，提到還有比黃子佼更可惡的男星還在裝死，坦言早在2011年就有女孩跟他爆料，不過沒有提供實質證據，當事人也因為害怕不想報警，「我跟妳道歉，當時沒辦法幫妳站出來寫這則報導...我也很想在那個時候就止住血，讓2011年之後不會再有人受到傷害，但是我不是神啊！」

接著，葛斯齊提到，像黃子佼如此資深的藝人，承認自己犯下很嚴重的錯誤，讓他想起躲在暗處的某男明星，「我所知道的，比佼哥更過分的那個藝人，他還好好的...到現在沒有一句道歉，還躲在後面！」葛斯齊說，他去年已經上節目暗示過該男藝人身分，對方至今依舊悶不吭聲，不願出面自首、道歉，直言這種人才是真正可惡。

▲唐綺陽有「國師」封號。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）
▲「國師」唐綺陽表示，下一波MeToo風暴在6月中旬，並有大眾認識且注目的一線藝人醜聞曝光，整個運動需等到2026年才可能平息。（圖／唐綺陽占星幫臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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