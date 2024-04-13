比黃子佼更天理不容！葛斯齊譙這男星還在裝死「可惡到一個極點」

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接著，葛斯齊提到，像黃子佼如此資深的藝人，承認自己犯下很嚴重的錯誤，讓他想起躲在暗處的某男明星，「我所知道的，比佼哥更過分的那個藝人，他還好好的...到現在沒有一句道歉，還躲在後面！」葛斯齊說，他去年已經上節目暗示過該男藝人身分，對方至今依舊悶不吭聲，不願出面自首、道歉，直言這種人才是真正可惡。
似乎越想越氣，葛斯齊突然對該男星怒嗆：「你不要懷疑，我就是在說你！我們路上還有碰到過，後來你沒給我好臉色！」他透露手上其實握有證據，但現在先按兵不動，對於加害男藝人裝聾作啞，忍不住痛罵：「極為可惡，天地不容，就是你們這些人！」
針對外界瘋猜惡狼男星是誰，葛斯齊昨（12）日發文要大家不用再傳私訊問他，「其實你們都是聰明人，請大家花點時間交叉比對過去的報導，也就差不多水落石出了！要點名，就必須受害人親自站出來，並實質上的說法。」也聲明自己不會被錢擺平，但憂心地說：「如果被害人收了封口費，還能怎麼搞？」
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