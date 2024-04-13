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比黃子佼更天理不容！葛斯齊譙這男星還在裝死「可惡到一個極點」

▲比黃子佼更天理不容的大有人在，葛斯齊開嗆某男藝人還在裝死，「可惡到一個極點」。（圖／記者朱永強攝影）
▲比黃子佼更天理不容的大有人在，葛斯齊開嗆某男藝人還在裝死，「可惡到一個極點」。（圖／記者朱永強攝影）

記者楊穎軒／綜合報導

黃子佼染指少女等不堪控訴連環爆，震盪整個台灣演藝圈，甚至引發國際關注，不過知名狗仔葛斯齊近日爆料，還有比黃子佼更令人髮指的男星至今安然無恙，以「可惡到一個極點，天地不容」形容，但礙於目前沒有受害人出面、保護消息來源，他真的不方便公布姓名，「其實交叉比對過去的報導，也就差不多水落石出了！」

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▲輿論不滿黃子佼惡行重大，處罰卻不痛不癢。（圖／記者葉政勳攝）
▲即便黃子佼演藝事業全毀，輿論還是不滿他惡行重大，處罰卻不痛不癢。（圖／記者葉政勳攝）
葛斯齊10日開直播談黃子佼，坦言早在2011年就有女孩跟他爆料，不過沒有提供實質證據，當事人也因為害怕不想報警，「我跟妳道歉，當時沒辦法幫妳站出來寫這則報導...我也很想在那個時候就止住血，讓2011年之後不會再有人受到傷害，但是我不是神啊！」

接著，葛斯齊提到，像黃子佼如此資深的藝人，承認自己犯下很嚴重的錯誤，讓他想起躲在暗處的某男明星，「我所知道的，比佼哥更過分的那個藝人，他還好好的...到現在沒有一句道歉，還躲在後面！」葛斯齊說，他去年已經上節目暗示過該男藝人身分，對方至今依舊悶不吭聲，不願出面自首、道歉，直言這種人才是真正可惡

▲葛斯齊說還有一位男藝人比黃子佼更可惡，劣行是天理不容的程度。（圖／新聞前線臉書）
▲葛斯齊說還有一位男藝人比黃子佼更可惡，劣行是天理不容的程度。（圖／新聞前線臉書）
似乎越想越氣，葛斯齊突然對該男星怒嗆：「你不要懷疑，我就是在說你！我們路上還有碰到過，後來你沒給我好臉色！」他透露手上其實握有證據，但現在先按兵不動，對於加害男藝人裝聾作啞，忍不住痛罵：「極為可惡，天地不容，就是你們這些人！」

針對外界瘋猜惡狼男星是誰，葛斯齊昨（12）日發文要大家不用再傳私訊問他，「其實你們都是聰明人，請大家花點時間交叉比對過去的報導，也就差不多水落石出了！要點名，就必須受害人親自站出來，並實質上的說法。」也聲明自己不會被錢擺平，但憂心地說：「如果被害人收了封口費，還能怎麼搞？」

▲葛斯齊全文。（圖／葛斯齊臉書）
▲葛斯齊全文。（圖／葛斯齊臉書）

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