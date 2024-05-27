郭書瑤1年不繳管理費！包裹堆大廳、撕社區公告 惡鄰行徑被揭發
33歲女星郭書瑤憑著「殺很大」廣告一戰成名，之後轉型當演員，還憑《志氣》奪得第50屆金馬獎最佳新演員獎，戲約、代言不斷，人氣直線攀升。不料，近日卻傳出形象正面的她私下竟是惡鄰居，不僅惡意拖欠管理費1年共累計4萬多元、還將堆積如山的包裹占據社區大廳，甚至撕毀公告，行徑相當惡劣。
記者薛羽彤／綜合報導
據《鏡週刊》報導，郭書瑤9年前買下台北市信義區小豪宅，面積約20坪，依坪數計算，郭書瑤每個月應繳管理費約4100元，一開始她都依規定繳納，之後卻經常不定時欠繳，管委會必須三催四請才收得到錢。而繳納費用的方式也相當便利，可直接匯款或是透過便利商店，可見郭書瑤無心處理。
郭書瑤被爆料從去年5月開始就不繳管理費，管委會多次公告，她都視而不見，欠繳3期後，管委會決議寄發存證信函，然而對她也沒用。去年11月管委會決定向法院聲請強制執行，無奈郭書瑤拒收公文，導致命令因「未送達」當事人，最後自動失效。
最後，管委會在1樓電梯口張貼公告，指名郭○瑤已積欠1年多管理費，高達4萬9千多元並警告她7天內若不繳納，將再次聲請強制執行，郭書瑤才一次繳清，私下行徑令人嗤之以鼻。
此外，郭書瑤不繳管理費，卻很享受社區的服務，她常網購包裹卻又不取貨，超過10幾件的包裹占據社區大廳，時間長達半年之久，管委會也使出貼公告之舉警告她，沒想到卻被她二度抽走，還面露不悅地撕毀、揉爛。她恣意撕毀社區公告的行為已構成《刑法》毀損罪，管委會警告她約束自身行為，否則將依法究辦，郭才將所有包裹搬回家，超級惡鄰的行徑與螢光幕前的甜美形象差很大。