新南向有成、台灣獨家　今日新聞攜手大馬夥伴攻東南亞

新媒體時代，網路電視與線上影音國界越來越模糊，但也代表商機無限，在馬來西亞擁有20年歷史的ETBC - Enjoy TV廣播電視媒體集團今（6）日推出IPTV加上OTT的全方位新媒體電視平台，而《NOWnews今日新聞》是台灣唯一一家獲邀簽署戰略合作的媒體。執行董事林上紘表示，《NOWnews今日新聞》獨家獲邀上架馬來西亞OTT牌照Enjoy TV平台，是新南向的具體展現，從兩岸擴及服務整個東南亞華人，未來也將攜手英文中國郵報The China Post持續深耕國際市場。

ETBC - Enjoy TV廣播電視媒體集團，為馬來西亞當地知名電視廣播經營及電視媒體業者，以及電影出品發行集團。此次Enjoy TV推出新媒體電視平台的同時，也邀請大馬與印尼當地與中國電視劇（網路劇）出口聯盟、央視CCTV/New TV、澳亞衛視MASTV、泰國世界一代一路 GobaTV、《NOWnews今日新聞》、天翼音樂國際等頻道簽署戰略合作協議。

由於Enjoy IPTV/OTT新媒體電視平台誕生後，將與印尼網路公司以及印尼衛星電視平台合作，不僅拓展印尼2.6億人口的市場，也更進一步擴及東協10國6.4億人口的龐大市場，因此《NOWnews今日新聞》獨家獲邀上架馬來西亞OTT平台，屆時將服務更多東南亞華人，在發展新南向中大有斬獲。



▲《NOWnews今日新聞》執行董事林上紘（圖右）表示，公司獨家獲邀上架馬來西亞OTT牌照Enjoy TV平台，是新南向具體展現，服務區域兩岸到深入大馬、印尼，甚至東協區域，將進一步服務東南亞閱聽眾，創造新里程碑。（圖／NOWnews今日新聞攝，2018.6.6）

《NOWnews今日新聞》執行董事林上紘表示，《NOWnews今日新聞》今年成立滿10周年，自成立以來，除提供台灣優質中立權威的新聞內容，也著眼兩岸交流，如自2008年起每年直播央視春晚；2017台灣開放大陸探親滿30年，企畫「兩岸30」專題，也曾製作陸配專題等獲得不少迴響，拉近兩岸華人距離。

林上紘指出，如今《NOWnews今日新聞》服務區域再擴大新南向，深入大馬、印尼，甚至擴及東協區域，進一步服務東南亞閱聽眾，創造新里程碑，《NOWnews今日新聞》將持續打造華人界最具影響力媒體，提供優質服務，未來也將朝今年10周年「卓越十年 NOWnews從心啟航」目標邁進，攜手家族成員-英文中國郵報The China Post擴展深耕國際市場、放眼全球。