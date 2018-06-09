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淨海淨港淨灘打造竹縣清淨港　海洋環保艦隊守護無塑海洋

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/09 15:42
▲新竹縣政府祕書長蔡榮光(左)與環保局長黃士漢(右)參與無塑海洋活動。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.09）
▲新竹縣政府祕書長蔡榮光(左)與環保局長黃士漢(右)參與無塑海洋活動。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.09）

新竹縣政府今(9)日於新豐鄉坡頭漁港辦理「無塑海洋Keep Oceans Blue-打造竹縣清淨港 同心協力護海洋」活動，縣府祕書長蔡榮光感謝社區民眾、水環境巡守隊等單位共同響應參與淨港；蔡榮光特別介紹「新竹縣海洋環保艦隊」成員，感謝艦隊成員於出海捕撈期間，發現海上垃圾一併打撈帶回岸上分類回收，共同守護海洋，確實做到垃圾不落海，減少海洋污染。

除了海洋環保艦隊在活動中出海淨海，同時也辦理專業潛水員出海進行海底(漂)垃圾清運及調查工作；現場還有環保主題表演、大型裝置藝術展示等多種宣導，透過淨海、淨港及淨灘活動，提醒民眾垃圾不落地，了解海洋環境所遭受的污染及人類隨意所丟棄垃圾所造成的危害。


▲社區民眾、水環境巡守隊等單位齊心協力清理沿岸環境。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.09）

蔡榮光表示，坡頭漁港逐漸轉型觀光漁港，發展休閒漁業，並且在今年爭取前瞻建設-水環境改善計畫案獲中央核定1億340萬元執行「新竹海岸線(坡頭漁港)水環境整體改善計畫」，透過計畫改善本縣海岸環境外，並結合鄰近新豐紅樹林生態保護區及觀賞步道的生態保護區，吸引大批遊客觀光遊覽。

本次活動主題為「無塑海洋」，今年起環保署公告的塑膠袋管制對象從原本的7大類，倍增至14大類，包括藥妝店、文具店、水果店、飲料店等，通通都不得提供免費塑膠袋，未來2019年在店內用餐就不再主動提供塑膠吸管。


▲透過淨海、淨港、淨灘等活動，打造新竹縣清淨港。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.06.09）

在關注「減塑」議題外，也千萬別忽略「再塑」所扮演的減碳角色，塑膠回收重塑再利用的應用多元，其中最常見的寶特瓶PET材質，經過再生處理後，可以製成衣服、假髮等，而牛奶罐、優酪乳罐的PE材質，則能再生製成洗髮精瓶罐、垃圾桶、工具箱等；打造無塑生活的第一步從減量開始，包括減少使用塑膠包材，隨身攜帶環保袋、環保餐具、環保杯具等，都是個人可以輕鬆達到的減塑行為。

關鍵字無塑海洋坡頭漁港水環境巡守隊減塑
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