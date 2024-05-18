國會衝突重傷台灣形象！矢板明夫：藐視國會罪若通過對台傷害很大
立法院17日上朝野爆發激烈肢體衝突，事態越來越嚴重，不僅多位立委送醫，晚間立法院外也出現聚集的抗議人潮，國際媒體也注意到台灣國會亂象，紛紛進行報導。對此，日本媒體人矢板明夫表示，「讓人感到非常遺憾，說明台灣的民主還有很多可以成長的空間」，並認為藐視國會罪若通過對台灣傷害很大。
記者倪浩軒/綜合報導
矢板明夫深夜在臉書發文表示，台灣立法院發生的事情，讓人感到非常遺憾，議會是講道理的地方，一言不合，就使用暴力，是一件非常糟糕的事情。說明台灣的民主還有很多可以成長的空間。矢板明夫指出，現在全世界都都在關注台灣，在議會上發生這種鬧劇，對台灣的形象有相當大的負面影響。
矢板明夫透露自己仔細閱讀了國民黨和民眾黨推動的藐視國會罪，「這條法律如果成立，對台灣的傷害會很大」。矢板明夫解釋，當立法委員的權力被擴大、而擔任部長等國家公務員的風險被提高以後，有能力的學者和企業家想擔任部長、為國家做貢獻的意願會下降，政府將會面臨「找不到人才」的困境。
矢板明夫認為，如果官員在立法院被不停地羞辱，稍微說錯一句話，就可能被抓去關的話，自然就不會有人才想當部長了，「如果哪天國民黨執政，同樣會面臨找不到人才的困境。大多數的優秀人才都不願意站出來為國家做事情的話，國力自然會被削弱，絕不是台灣之福」。