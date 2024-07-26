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唐宮蒙古烤肉回來了！颱風夜原址重開爆人潮　吃到飽餐費、菜色曝

▲2021年因遭受祝融之災而歇業的唐宮蒙古烤肉，昨天在原本地址掛上原本的招牌重新開張。（圖／翻攝畫面）
▲2021年因遭受祝融之災而歇業的唐宮蒙古烤肉，昨天在原本地址掛上原本的招牌重新開張。（圖／翻攝畫面）

記者葉盛耀/綜合報導

位於台北市松江路上已經營45年的餐廳「唐宮蒙古烤肉」，在2021年因為遭受祝融之災而歇業，經由重新裝潢後，原本位址於昨(25)日重新開張，根據臉書社團上網友的消息，目前試營運期間，餐價為每位698元+10%，另人懷念的蒙古烤肉、酸菜白肉鍋與拿來夾烤肉的燒餅，通通都原地重現。

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根據臉書社團「台灣大胃王吃到飽Buffet美食優惠情報」所提供的消息，唐宮蒙古烤肉真的在7月25日重新回歸、正式開張了，據網友披露，即便是颱風夜，依舊客滿。

所謂的蒙古烤肉，就是店家會提供包含豬、雞、羊、牛等多種肉品，甚至還有少見的鹿肉。由消費者自行夾起喜歡的肉類，還有10幾種不同種類蔬菜，自由搭配後，交由師傅於大型鐵板上現炒出，現炒現吃，香濃重口味。

▲多樣肉品加上蔬菜與調味料，交由師傅於大鐵盤上現炒，即是蒙古烤肉。（圖／翻攝Google評論）
▲多樣肉品加上蔬菜與調味料，交由師傅於大鐵盤上現炒，即是蒙古烤肉。（圖／翻攝Google評論）
除了蒙古烤肉，來到唐宮還有個必吃美食，即是燒餅，拿來夾起蒙古烤肉，相當對味。當然，另外還有酸菜白肉鍋，拿來涮羊肉最是適合，還有自助吧提供的水果、冰淇淋、刨冰等多樣產品，通通都可吃到飽。據悉目前為試營運階段，餐價為每位698元+10%

▲據傳唐宮的招牌燒餅，同樣也都吃得到。（圖／翻攝Google 評論）
▲據傳唐宮的招牌燒餅，同樣也都吃得到。（圖／翻攝Google 評論）
提到蒙古烤肉，其實起源並不是來自蒙古，而是台灣相聲大師吳兆南所發明，他原本在台北市新店溪畔的螢橋地區開設烤肉店維生，把牛、羊、雞、豬肉加上蔬菜，再淋上醬油、麻油、大蒜、辣椒、檸檬汁、鳳梨等10多種配料，放在大鐵盤上炒來吃。

原本吳兆南想將此新式料理取名為「北京烤肉」，但因為當時政治氛圍，取名北京或北平都不太適合，後來突發奇想叫它「蒙古烤肉」，沿用至今。

另一家蒙古烤肉吃到飽餐廳「大戈壁」，則是繼松江店之後，進駐西門商圈，店已在6月中旬開幕，除了蒙古烤肉，而且還有麻辣鍋、酸白菜鍋，以及無限供應的自助吧，通通都吃到飽，餐價為週一至週五中午每人499元+10%（16:30以前進場）、週一至週四晚上每人539元+10%（16:31以後進場）、週五晚週六、日及例假日全天579元+10%。

▲大戈壁蒙古烤肉於今年6月選擇進駐西門商圈，開設新分店。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉臉書）
▲大戈壁蒙古烤肉於今年6月選擇進駐西門商圈，開設新分店。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉臉書）

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