獨家／壯壯「日籍小男友」曝光！和初戀交往9年曾論及婚嫁

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這是壯壯第三首單曲，找來27歲各務孝太擔任男主角，壯壯說，「那時候覺得這首歌曲的曲調，很夏日風味，想把它變得更運動一點，我們評估了很多男主角，還有請廣告公司，或是身邊的模特兒朋友推薦，後來覺得各務的外型，很符合整首歌的氛圍，他又是台日混血，搭配起來就有一種日本偶像劇的感覺。」光是想到和各務的互動，壯壯笑著都瞇起眼睛，彷彿已經進入她的日劇小劇場。
不過當初和各務在《全明星運動會》中是隊友關係，她又是隊長，這次要演情侶，壯壯有點不好意思，「剛開始真的有點彆扭！突然要深情互看的時候，就有很想笑的感覺。」
有趣的是，她還請到KID客串演出民宿老闆，和夏日戀情主題完全不搭！壯壯虧，只要KID出現，直接變成八點檔。說起和KID的緣分，她說和KID是上節目認識，兩人都喜歡露營、潛水，很常在營區巧遇，後來透過《綜藝玩很大》變得更熟。
壯壯認為KID是一個非常做自己的人，從單身到經歷很多戀情，到現在收心，變成愛家的人夫、人父，「我覺得他是走過風風雨雨的男人，他現在的愛家，都是來自過往經驗，所以他在看待年輕人的戀愛的時候，反而可以給我們一些建議，在MV中也是一個幫助我們的角色。」
穿比基尼逛魚市嗑海膽 老闆娘嚇「妳怎麼穿這樣」
壯壯的上一支MV《還有我》走辣妹路線，穿著比基尼在大馬路上溜冰、逛菜市場，前衛造型讓人看了都忍不住「哇嗚」，壯壯笑說，上次她還穿著一件黑色比基尼走在魚市，「有個老闆娘看到我就說『哎呦！妳怎麼這樣，來送妳兩顆海膽』我就現場開吃了！」
這次雖然沒那麼「哇嗚」，但也是有夏日陽光辣妹的感覺，有趣的是，三人到花蓮出海拍攝，為了拍攝面向陽光的角度，船在追浪的時候晃動的幅度非常大，看似唯美的畫面，但其實導演一喊卡大家就趴在船邊大吐特吐，完全不浪漫！
和初戀談9年曾論及婚嫁 北上打拚無奈分手
壯壯出道10年，幾乎沒有緋聞，單身一年多的她，也是偷偷戀愛都沒讓人發現，不過每段戀情都維持很久，「我最長有9年的！」壯壯得意說，「是初戀，後來因為對規劃不同就分開。」
9年，即便年輕那也是曾經論及婚嫁，想像著會不會就這樣成為密不可分的家人，分手，難道不會覺得可惜嗎？壯壯坦言，「不會噎，當然剛開始會難過，但9年我也成長了，我們都是要繼續往上走，卡在這不會有進步。」
分手是壯壯提出的，「那時候是先給彼此冷靜期，再碰面聊聊，還是會難過，但那種痛可能是一個月後的某一天晚上，突然看到一個情景，想起跟他的回憶，就會突然有點感觸，再也不會和他一起了。」對方現在也有穩定交往對象，但兩人的朋友圈已經沒有交集，也不互相打擾。壯壯笑說自己是能和前任當好友的，「但前任的女朋友都不可以哈哈哈！所以我都被封鎖得很徹底。」
媽媽偶爾也會問她有沒有交男朋友，壯壯說，「她覺得女孩子如果有能力把自己照顧好，應該多出去走走看看，我也覺得很好。」壯壯喜歡像韓國男星馬東石一樣有「反差萌」的男生，最好跟她一樣喜歡戶外運動，而且她完全不需要時刻黏在一起的關係，能夠享受me time，給彼此空間才是健康的感情狀態。
下個月就要33歲，壯壯坦言對婚姻還是會有憧憬，「我也是會覺得，好像理所當然到了一個年紀，我也會跟媽媽一樣，結婚，生兩個小孩，可能是傳統的一個影響，但是什麼時候就不知道了。」
除了發單曲，球團的應援工作，壯壯還是韓國水原足球俱樂部第一位台灣外援，工作忙到常常回到家就「斷電」，但她卻完全不擔心工作耽誤談戀愛，自信喊，「因為我追求者太多了！而且我凍卵了，把最好的留給Mr.right！」