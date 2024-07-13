壯壯連發3張絕美照片！超「胸狠」撞臉南韓女星 宣布大喜訊
壯壯（沈立心）擁有32D、24、36.5好身材，受封「人間水蜜桃」，目前為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長，棒籃雙棲的她，超過10年應援經驗加上流利外語，日前加入南韓啦啦隊，為台灣首位「外援」啦啦隊女孩。壯壯昨（12）日在粉專上傳3張絕美照片，小露傲人胸線，同時公布新單曲26日發行，粉絲眼睛一亮：「這是什麼韓國藝人！」
記者楊穎軒／綜合報導
嗓音清亮、甜美的壯壯，2022年曾經發表單曲〈還有我〉，近日她透露將推出新歌〈星空下的約定〉，昨天宣布作品26日全面上線，釋出的最新宣傳照，其中一張壯壯穿薄荷綠大V剪裁的洋裝，露出鎖骨線條，D罩杯雙峰、深邃事業線忽隱忽現，清甜又不失性感。
貼文一發布，林襄、曲曲、小帆等啦啦隊女孩按讚和留言支持，粉絲大呼：「怎麼可以這麼美麗」、「太正了」、「有韓星的味道」、「愛死這張照片了！」還有不少南韓粉絲留言，顯見壯壯於海外的高人氣。
壯壯月初搶先釋出新歌MV截圖，透露由台日混血新生代演員各務孝太擔任男主角、金鐘主持人KID（林柏昇）特別演出，她以一頭亂髮、戴粗框眼鏡的醜妹造型現身，配文寫下：「最新個人單曲…今夏爆笑登場…」讓粉絲相當期待。