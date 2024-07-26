巴黎奧運將登場！27日深夜1:30分奧運開幕儀式　轉播資訊一次看

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開幕時間：7月26日（五）19:30（台灣時間：7月27日（六）凌晨01:30）
閉幕時間：8月11日（日）19:30（台灣時間：8月12日（一）凌晨01:30）
奧運賽期：7月26日（五）~ 8月11日（日）
本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：
2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。
無線電視
公共電視（公視主頻、公視3台）
華視
中華電信MOD（IPTV）
愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）
網路／行動平台（網路OTT）
Hami Video
ELTA.TV
愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視。
巴黎奧運會新增4項目
巴黎奧運會共設32個大項、48個分項、329個小項賽程，新增4大項，包括霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪，我國好手孫振第一次參加奧運。
巴黎奧運中華隊名單與各賽程
奧運射箭：湯智鈞、戴宇軒、林子翔、雷千瑩、邱意晴、李彩綺
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 湯智鈞
| 個人
| 賽程
| 戴宇軒
| 個人
| 林子翔
| 個人
| 湯智鈞、戴宇軒、林子翔
| 團體
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 雷千瑩
| 個人
| 賽程
| 邱意晴
| 個人
| 李彩綺
| 個人
| 雷千瑩、邱意晴、李彩綺
| 團體
奧運田徑：楊俊瀚、彭名揚、林昱堂、張博雅
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 楊俊瀚
| 男子200公尺
| 賽程
| 彭名揚
| 男子400公尺跨欄
| 張博雅
| 女子100公尺
| 林昱堂
| 男子跳遠
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 周天成
| 男子單打
| 賽程
| 戴資穎
| 女子單打
| 李洋、王齊麟
| 男子雙打
| 葉宏蔚、李佳馨
| 混合雙打
奧運拳擊：賴主恩、甘家葳、黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、陳念琴
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 賴主恩
| 男子輕次中量級
| 賽程
| 甘家葳
| 男子輕中量級
| 黃筱雯
| 女子雛量級
| 林郁婷
| 女子羽量級
| 吳詩儀
| 女子輕量級
| 陳念琴
| 女子次中量級
奧運霹靂舞：孫振
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 孫振
| 男子
| 賽程
奧運輕艇激流競速：吳少璿、張筑涵、賴冠傑
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 吳少璿
| 男子K-1、男子KX-1
| 賽程
| 張筑涵
| 女子K-1
| 賴冠傑
| 男子C-1 1000公尺
| 賽程
奧運擊劍：陳奕通
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 陳奕通
| 男子個人鈍劍
| 賽程
奧運高爾夫：潘政琮、俞俊安、徐薇淩、錢珮芸
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 潘政琮
| 男子
| 賽程看
| 俞俊安
| 男子
| 徐薇淩
| 女子
| 錢珮芸
| 女子
奧運競技體操：唐嘉鴻、丁華恬
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 唐嘉鴻
| 單槓
|賽程
| 丁華恬
| 平衡木
奧運柔道：楊勇緯、林真豪、連珍羚
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 楊勇緯
| 男子60公斤級
|賽程
| 林真豪
| 女子48公斤級
| 連珍羚
| 女子57公斤級
奧運射擊：楊昆弼、李孟遠、劉恆妤、余艾玟、田家榛、吳佳穎、林怡君、劉宛渝
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 楊昆弼
| 男子不定向飛靶
| 賽程
| 李孟遠
| 男子定向飛靶
| 劉恆妤
| 女子10公尺空氣手槍
| 余艾玟
| 女子10公尺空氣手槍
| 田家榛
| 女子25公尺手槍
| 吳佳穎
| 女子25公尺手槍
| 林怡君
| 女子不定向飛靶
| 劉宛渝
| 女子不定向飛靶
奧運游泳：王冠閔、韓安齊
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 王冠閔
| 男子200公尺蝶式
|賽程
| 韓安齊
| 女子200公尺個人混合式
奧運桌球：林昀儒、高承睿、莊智淵、鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 林昀儒
| 單打
| 賽程
| 高承睿
| 單打
| 林昀儒、高承睿、莊智淵
| 團體
| 鄭怡靜
| 單打
| 簡彤娟
| 單打
| 鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽
| 團體
| 林昀儒、陳思羽
| 雙打
奧運跆拳道：羅嘉翎
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 羅嘉翎
| 女子57公斤級
|賽程看這裡
奧運網球：謝淑薇、曹家宜、詹詠然、詹皓晴
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 謝淑薇、曹家宜
| 女子雙打
| 賽程看這裡
| 詹詠然、詹皓晴
| 女子雙打
奧運舉重：方莞靈、郭婞淳、陳玟卉
| 運動員
| 項目
| 賽程
| 方莞靈
| 女子49公斤級
| 賽程
| 郭婞淳
| 女子59公斤級
| 陳玟卉
| 女子71公斤級
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