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巴黎奧運將登場！27日深夜1:30分奧運開幕儀式　轉播資訊一次看

▲2024巴黎奧運將於26日(台灣時間27日凌晨）舉行開幕儀式，這是首次在戶外以及巴黎市中心的塞納河上舉辦。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運將於26日(台灣時間27日凌晨）舉行開幕儀式，這是首次在戶外以及巴黎市中心的塞納河上舉辦。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

第33屆夏季奧林匹克運動會（2024 Summer Olympics）2024巴黎奧運，將於2024年7月26日至8月11日於法國巴黎舉行，這是巴黎相隔100年第三度舉辦奧運，本屆奧運共有206個國家及地區參賽，預計舉辦32項運動種類競賽、329個比賽項目。開幕典禮將在當地晚間7點半登場，台灣時間為27日凌晨1點半，中華隊代表團將由霹靂舞好手孫振、羽球一姐戴資穎擔任掌旗官，而中華隊今天輪空，並無賽事，不過選手都準備好迎接奧運開幕，這次開幕典禮別開生面在塞納河上舉行，也是法國最知名景點，是史上第一次，《NOWnews今日新聞》也為各位整理好開幕與中華隊賽事相關資訊。

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巴黎奧運開幕儀式資訊：

開幕時間：7月26日（五）19:30（台灣時間：7月27日（六）凌晨01:30）

閉幕時間：8月11日（日）19:30（台灣時間：8月12日（一）凌晨01:30）

奧運賽期：7月26日（五）~ 8月11日（日）


本屆巴黎奧運轉播資訊、直播平台：

2024巴黎奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運、帕運轉播。

無線電視

公共電視（公視主頻、公視3台）

華視

中華電信MOD（IPTV）

愛爾達體育 1~4 台（CH200、201、202、203）

網路／行動平台（網路OTT）

Hami Video

ELTA.TV

愛爾達體育1~4台、愛爾達奧運1~9台，部分轉播提供免費收視


巴黎奧運會新增4項目

巴黎奧運會共設32個大項、48個分項、329個小項賽程，新增4大項，包括霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪，我國好手孫振第一次參加奧運。


巴黎奧運中華隊名單與各賽程

奧運射箭：湯智鈞、戴宇軒、林子翔、雷千瑩、邱意晴、李彩綺


運動員

 項目

 賽程
湯智鈞

 個人

 賽程
戴宇軒

 個人
林子翔

 個人
湯智鈞、戴宇軒、林子翔

 團體

運動員

 項目

 賽程
雷千瑩

 個人

 賽程
邱意晴

 個人
李彩綺

 個人
雷千瑩、邱意晴、李彩綺

 團體

奧運田徑：楊俊瀚、彭名揚、林昱堂、張博雅


運動員

 項目

 賽程
楊俊瀚

 男子200公尺

 賽程
彭名揚

 男子400公尺跨欄
張博雅

 女子100公尺
林昱堂

 男子跳遠           
奧運羽球：周天成、戴資穎、李洋、王齊麟、葉宏蔚、李佳馨

運動員

 項目

 賽程
周天成

 男子單打

 賽程
戴資穎

 女子單打
李洋、王齊麟

 男子雙打
葉宏蔚、李佳馨

 混合雙打

奧運拳擊：賴主恩、甘家葳、黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、陳念琴


運動員

 項目

 賽程
賴主恩

 男子輕次中量級

 賽程
甘家葳

 男子輕中量級
黃筱雯

 女子雛量級     
林郁婷

 女子羽量級
吳詩儀

 女子輕量級
陳念琴

 女子次中量級

奧運霹靂舞：孫振


運動員

 項目

 賽程
孫振

 男子

  賽程

奧運輕艇激流競速：吳少璿、張筑涵、賴冠傑


運動員

 項目

 賽程
吳少璿

 男子K-1、男子KX-1

 賽程
張筑涵

 女子K-1
賴冠傑

 男子C-1 1000公尺

 賽程

奧運擊劍：陳奕通


運動員

 項目

 賽程
陳奕通

 男子個人鈍劍

 賽程

奧運高爾夫：潘政琮、俞俊安、徐薇淩、錢珮芸


運動員

 項目

 賽程
潘政琮

 男子

 賽程看
俞俊安

 男子
徐薇淩

 女子
錢珮芸

 女子

奧運競技體操：唐嘉鴻、丁華恬
 

運動員

 項目

 賽程
唐嘉鴻

 單槓

 賽程
丁華恬

 平衡木

奧運柔道：楊勇緯、林真豪、連珍羚


運動員

 項目

 賽程
楊勇緯

 男子60公斤級

 賽程
林真豪

 女子48公斤級
連珍羚

 女子57公斤級

奧運射擊：楊昆弼、李孟遠、劉恆妤、余艾玟、田家榛、吳佳穎、林怡君、劉宛渝


運動員

 項目

 賽程
楊昆弼

 男子不定向飛靶

 賽程
李孟遠

 男子定向飛靶
劉恆妤

 女子10公尺空氣手槍
余艾玟

 女子10公尺空氣手槍
田家榛

 女子25公尺手槍
吳佳穎

 女子25公尺手槍
林怡君

 女子不定向飛靶
劉宛渝

 女子不定向飛靶

奧運游泳：王冠閔、韓安齊


運動員

 項目

 賽程
王冠閔

 男子200公尺蝶式

 賽程
韓安齊

 女子200公尺個人混合式

奧運桌球：林昀儒、高承睿、莊智淵、鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽


運動員

 項目

 賽程
林昀儒

 單打

 賽程
高承睿

 單打
林昀儒、高承睿、莊智淵

 團體
鄭怡靜

 單打
簡彤娟

 單打
鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽

 團體
林昀儒、陳思羽

 雙打

奧運跆拳道：羅嘉翎


運動員

 項目

 賽程
羅嘉翎

 女子57公斤級           

 賽程看這裡

奧運網球：謝淑薇、曹家宜、詹詠然、詹皓晴


運動員

 項目

 賽程
謝淑薇、曹家宜

 女子雙打

 賽程看這裡
詹詠然、詹皓晴

 女子雙打

奧運舉重：方莞靈、郭婞淳、陳玟卉

運動員

 項目

 賽程
方莞靈

 女子49公斤級

 賽程
郭婞淳

 女子59公斤級
陳玟卉

 女子71公斤級

▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，景點、奧運場館周圍到處都看得到警察。（圖／記者廖聿偉攝）
▲為了維護巴黎奧運的治安，法國政府動用大批警力來維護，景點、奧運場館周圍到處都看得到警察。（圖／記者廖聿偉攝）
▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲最佳觀賞巴黎奧運開幕的地點是在塞納河畔旁的奧賽美術館（Musée d'Orsay）。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲最佳觀賞巴黎奧運開幕的地點是在塞納河畔旁的奧賽美術館（Musée d'Orsay）。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊路皓惟（左）、廖聿偉前進巴黎奧運，帶來最詳盡、即時的報導。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊路皓惟（左）、廖聿偉前進巴黎奧運，帶來最詳盡、即時的報導。（圖／特派記者廖聿偉攝）

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