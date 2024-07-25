巴黎奧運開幕式將登場！近30萬民眾擠爆塞納河　5大亮點一次看

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奧運運河長度約6公里 以特羅卡德羅為終點
傳統的各代表團運動員進場儀式，在巴黎奧運也有所改變，將創新地以遊船運載約206個代表團、大約10500名選手入場，沿途舉行各種表演，開幕禮整條路徑全長6公里，由奧斯特利茨橋出發，穿越巴黎市中心，以巴黎十六區的特羅卡德羅為終點。特羅卡德羅為夏樂宮所在地，正好與艾菲爾鐵塔相對望，該處將會舉行開幕禮的最後部份，包括傳統文化表演。
法國媒體24台和路透社也整理以下五大亮點：
1. 開幕式概念「奧運更開放」
本屆奧運主辦單位決定打破傳統，將開幕式移師至巴黎市中心和塞納河上，以展現「奧運更開放」的主題。預計約6000至7000名運動員將分乘85艘船隻，從奧斯特里茲橋出發，沿著6公里的塞納河航行至艾菲爾鐵塔。
2. 觀禮人數驚人
主辦單位預計全球將有超過100位元首和超過30萬名觀眾沿塞納河岸觀禮，途中設置約80個大型螢幕。共有約1萬5000名運動員和22萬名受邀觀眾，其中10萬4000名觀眾需購票入場。船隻上將安裝攝影機，讓全球觀眾通過電視和手機近距離觀賞。
3. 精彩表演活動
由著名導演喬里設計的開幕式分為12個部分，約3000名舞者、歌手和表演者，分佈在塞納河兩岸、橋樑和附近的歷史遺跡。開幕式將向正在修復中的巴黎聖母院致敬。
4. 音樂與秀場
音樂部分將融合古典音樂、傳統法國歌舞及現代音樂風格，預計法籍馬里裔R&B歌手阿雅·中村將亮相演出。
5. 安全保障措施
當局將動用約4萬5000名警力，包括特種部隊，並在沿途建築物上部署狙擊手和反無人機系統，以確保開幕式的安全。觀眾和居民需攜帶QR Code許可證進入河岸區域，車輛禁入，部分地鐵站將暫停服務。
這場開幕式預計將在當地傍晚7時30分開始，三分之二的儀式將在白天舉行，並以壯觀的燈光秀作結，Jolly希望能夠捕捉到巴黎夏日最美的日落。
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