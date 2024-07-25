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巴黎奧運開幕式將登場！近30萬民眾擠爆塞納河　5大亮點一次看

▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運將在塞納河畔舉行，這是史上第一次在河上舉行奧運開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運將於26日(台灣時間27日凌晨）舉行開幕儀式，這是首次在戶外以及巴黎市中心的塞納河上舉辦。主辦單位提供了部分預告，但保密了大部分細節。本屆奧運主辦單位別開生面，放棄過往在主場館進行開幕式的慣例，而是將活動移至戶外和首都巴黎的中心舉行，以呼應本屆賽事「奧運更開放」（Games wide open）的口號。預計將有6000至7000名運動員分乘85艘小船和船隻，從東部的Austerlitz橋沿著塞納河6公里的河段航行至艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）。

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本屆奧運會由42歲的戲劇導演Thomas Jolly設計，他因熱門搖滾歌劇音樂劇「星幻」（Starmania）聞名，Jolly不但是法國演員，還身兼兼法國國家歌劇院總監，Thomas Jolly年紀輕輕就出任開幕禮藝術總監。

奧運運河長度約6公里　以特羅卡德羅為終點

傳統的各代表團運動員進場儀式，在巴黎奧運也有所改變，將創新地以遊船運載約206個代表團、大約10500名選手入場，沿途舉行各種表演，開幕禮整條路徑全長6公里，由奧斯特利茨橋出發，穿越巴黎市中心，以巴黎十六區的特羅卡德羅為終點。特羅卡德羅為夏樂宮所在地，正好與艾菲爾鐵塔相對望，該處將會舉行開幕禮的最後部份，包括傳統文化表演。

法國媒體24台和路透社也整理以下五大亮點：

1. 開幕式概念「奧運更開放」

本屆奧運主辦單位決定打破傳統，將開幕式移師至巴黎市中心和塞納河上，以展現「奧運更開放」的主題。預計約6000至7000名運動員將分乘85艘船隻，從奧斯特里茲橋出發，沿著6公里的塞納河航行至艾菲爾鐵塔。

2. 觀禮人數驚人

主辦單位預計全球將有超過100位元首和超過30萬名觀眾沿塞納河岸觀禮，途中設置約80個大型螢幕。共有約1萬5000名運動員和22萬名受邀觀眾，其中10萬4000名觀眾需購票入場。船隻上將安裝攝影機，讓全球觀眾通過電視和手機近距離觀賞。

3. 精彩表演活動

由著名導演喬里設計的開幕式分為12個部分，約3000名舞者、歌手和表演者，分佈在塞納河兩岸、橋樑和附近的歷史遺跡。開幕式將向正在修復中的巴黎聖母院致敬。

4. 音樂與秀場

音樂部分將融合古典音樂、傳統法國歌舞及現代音樂風格，預計法籍馬里裔R&B歌手阿雅·中村將亮相演出

5. 安全保障措施

當局將動用約4萬5000名警力，包括特種部隊，並在沿途建築物上部署狙擊手和反無人機系統，以確保開幕式的安全。觀眾和居民需攜帶QR Code許可證進入河岸區域，車輛禁入，部分地鐵站將暫停服務。

這場開幕式預計將在當地傍晚7時30分開始，三分之二的儀式將在白天舉行，並以壯觀的燈光秀作結，Jolly希望能夠捕捉到巴黎夏日最美的日落。

▲2024巴黎奧運將於26日(台灣時間27日凌晨）舉行開幕儀式，這是首次在戶外以及巴黎市中心的塞納河上舉辦。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運將於26日(台灣時間27日凌晨）舉行開幕儀式，這是首次在戶外以及巴黎市中心的塞納河上舉辦。（圖／美聯社／達志影像）
▲最佳觀賞巴黎奧運開幕的地點是在塞納河畔旁的奧賽美術館（Musée d'Orsay）。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲最佳觀賞巴黎奧運開幕的地點是在塞納河畔旁的奧賽美術館（Musée d'Orsay）。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲塞納河畔旁的奧賽美術館（Musée d'Orsay）被譽為是來訪巴黎的必訪景點。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲塞納河畔旁的奧賽美術館（Musée d'Orsay）被譽為是來訪巴黎的必訪景點。（圖／特派記者廖聿偉攝）

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