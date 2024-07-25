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2024巴黎奧運倒數計時！免費觀看、付費線上轉播資訊懶人包一次看

▲2024法國巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，所有付費、免費頻道，線上看方式，《NOWnews今日新聞》也幫讀者整理奧運轉播、精選賽程。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024法國巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，所有付費、免費頻道，線上看方式，《NOWnews今日新聞》也幫讀者整理奧運轉播、精選賽程。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運第33屆夏季奧林匹克運動會（2024 Summer Olympics）開幕儀式即將在27日凌晨登場，這屆奧運將由中華電信、愛爾達、公共電視、華視聯合轉播，四大轉播單位將提供超過2500小時的奧運及帕運轉播。無線電視可以透過公共電視與華視頻道，以及中華電信MOD所提供愛爾達體育台進行收看，這是巴黎相隔100年第三度舉辦奧運，此次巴黎奧運共有206個國家及地區參賽，預計舉辦32項運動種類競賽、329個比賽項目。《NOWnews今日新聞》也整理相關，台灣觀眾付費以及免費的頻道線上收看。

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線上平台方面則能透過付費申辦Hami Video與ELTA.TV（愛爾達體育1、2、3、4台、愛爾達奧運1、2、3台）進行觀看。在奧運期間，將會有免費觀看專區，此外，Hami Video推出60天$299的限時優惠方案，提供AR擴增實境、超慢速視角、推播開賽小秘書、4K高畫質轉播以及熱點回看等服務。

Hami Video「巴黎奧運優惠運動館」60天方案，原價398元，訂閱後可連續收視60天「運動館」內容，包含巴黎奧運專區內容（預計8/19下架）、愛爾達系列頻道及博斯系列頻道，到期自動退租。

此外，「巴黎奧運優惠電視館」60天方案。原價336元，訂閱後可連續收看60天「電視館」頻道，包含巴黎奧運專區內容（預計8/19下架）以及超過100個高畫質頻道（不包含愛爾達MAX台）。Hami Video電視館與運動館皆提供60天299元、180天599元、365天1188元，3種方案選擇。

有訂閱MOD的用戶，可以利用愛爾達電視提供四個月500元起的超值全餐，內容包含巴黎奧運/NBA/MLB/BWF/F1/英超、中華職棒（富邦/味全/中信/台鋼主場賽事）等賽事。

為回饋奧運優惠活動，愛爾達電視提供訂閱1,690元年租方案的觀眾，可獲得奧運紀念衣、奧運束口背包與手機架、奧運掛頸風扇等限量好禮3選1。

巴黎奧運轉播資訊

電視轉播：公視、華視、中華電信MOD、愛爾達體育台家族頻道

線上轉播：中華電信Hami Video奧運專區愛爾達體育奧運專區

巴黎奧運開幕與閉幕時間：

賽會日期：2024年7月24日起至8月11日

開幕式：2024年7月26日周五；台灣時間：7月27日凌晨1時30分起

閉幕式 ：2024年8月11日周日；台灣時間：8月12日凌晨2時起

地點：巴黎塞納河（Seine）戶外開幕

▲孫振抵達巴黎戴高樂機場，第一次參加巴黎奧運，他將擔任中華隊掌旗官。（圖／路皓惟攝）
▲孫振抵達巴黎戴高樂機場，第一次參加巴黎奧運，他將擔任中華隊掌旗官。（圖／路皓惟攝）
▲中華拳擊隊出征巴黎奧運，「拳擊四金釵」陳念琴（右2）、吳詩儀（右3）、林郁婷（右4）和黃筱雯都有機會奪牌。（圖／記者路皓惟攝）
▲中華拳擊隊出征巴黎奧運，「拳擊四金釵」陳念琴（右2）、吳詩儀（右3）、林郁婷（右4）和黃筱雯都有機會奪牌。（圖／記者路皓惟攝）
▲巴黎奧運相關場館，主要以紫色為主，場地會維持原本熟悉配色，也展現出時尚風采。（圖／Badminton Photo）
▲巴黎奧運相關場館，主要以紫色為主，場地會維持原本熟悉配色，也展現出時尚風采。（圖／Badminton Photo）

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