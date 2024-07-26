大谷翔平本季31轟出爐！美日職棒合計250轟達成　道奇6:4又贏巨人

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大谷這場擔任開路先鋒打一棒，首打席獲得保送，第二打席敲出投手前滾地球出局，第三打席敲出二壘安打，第四打席則是敲出中外野飛球被接殺，第五打席，巨人推出下勾投手Tyler Rogers，先是第九棒的Nick Ahmed對老東家開轟，敲出中外野全壘打。
接下來大谷翔平也發威，敲出右外野陽春砲，也是支「背靠背」全壘打，而他面對Tyler Rogers的第一球就開轟，這是顆120公里的超慢滑球，沒想到被大谷撈到，飛行距離109.7公尺，擊球速度181.2公里，仰角46度。
大谷開轟後，高舉右手慶祝，全場球迷瘋狂。道奇在這系列賽以3勝1負勝出，大谷翔平雖然前一場4打數未敲安，但是這場兩支安打都是長打。總計他這場比賽，4打數2安打，1打點，1發全壘打，打擊率、全壘打都是國聯排名第一。
大谷翔平上季寫下44轟、OPS+185（攻擊指數）的優異成績，大谷目前已敲出31轟、有機會連2年繳出至少「40轟、OPS+180」的強勢表現。
道奇隊此役推出賽揚左投Clayton Kershaw先發，他也在之前開了左肩手術，經過復健好不容易回到大聯盟賽場，今天他主投4局，被打6安打失2分，用球數來到72球，無關勝敗。
道奇隊這場跟巨人形成亂打戰，雙方你來我往，Enrique Hernández2局下鳩敲出適時安打先馳得點，沒想到巨人隊3局上靠著大物新人Tyler Fitzgerald擊出三壘安打反擊，以及Heliot Ramos敲出強襲安打，讓巨人反超。
不過道奇隊4局下又靠Enrique Hernández、Austin Barnes連續安打串連反超，雙方互不相讓，道奇5局又下一城，但巨人8局上由Michael Conforto敲安，帶領巨人又拿2分追平比數。
還好Nick Ahmed對老東家開轟，敲出中外野全壘打，大谷也轟出「背靠背」全壘打，幫助道奇以6:4贏球。大谷賽表示：「自己並不知道250轟，希望打越多全壘打越好，會繼續努力，這球有點高了，我本來想說不用砍的去打，但還好沒這樣做。」