7/26颱風假別看錯了！7縣市逆轉停班停課　1縣市「改成上班上課」

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而台南市、高雄市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、苗栗縣、連江縣等7縣市原定26日正常上班上課，不過後續因為考量到這些地區有些地方已經傳出災情、也有潛在致災風險，上述7縣市政府陸續宣布26日停班停課，或部分地區停班停課；而澎湖縣原訂26日停課不停班，後續改為26日正常上班上課。
🟡台南市：考量台南市尚有部分地區積水未退，有影響通行、上班上課安全，或有致災之虞，為了維護市民安全，以及災後復原，26日改為停班停課。
🟡高雄市：原訂8區停課，高雄市政府考量風雨預估仍在停班課臨界值350mm，加上部分地區仍有積淹水善後事宜，為求市民安全及重建家園，26日改為停班停課。
🟡嘉義市、嘉義縣：嘉義縣原訂除了5個鄉鎮停班停課外，其餘地區正常上班、正常上課，不過後續因為山區雨量、風力已達停班停課標準，加上部分地區積淹水尚未消退，社區撤離工作仍在進行，多數鄉鎮市長建議後續清理家園需求，26日改為停班停課，而嘉義市後續也更改決策，全市26日停班停課。
🟡屏東縣：山區雨量已達停班課標準，平地也是全日有雨，考量民眾上班上課通勤安全及家園待清理，屏東縣26日改為停止上班上課。
🟡苗栗縣：受凱米颱風影響，依據中央氣象署及水土保持署資料，本縣泰安鄉及南庄鄉山區累積雨量大及列為土石流警戒，為鄉民安全及整備。苗栗縣26日泰安鄉、南庄鄉停止上班、上課。
🟡連江縣：連江縣政府25日深夜表示，依據中央氣象署凱米颱風最新警報資料，26日馬祖地區陣風達9至10級，已達停止上班上課標準，因此馬祖地區26日改為全日停班停課。
🟡澎湖縣：原本先發布停課不停班消息，但根據氣象署資料資料顯示，澎湖將於26日清晨脫離暴風圈，且為了疏運受颱風影響，滯留澎湖的8000名旅客，及各行各業也有颱風來襲後的災害復原工作，加上連續兩日放颱風假，民眾累積的工作事務，及西南氣流可能會有間歇性風雨，導致學童上課接送不便，縣府團隊商議後，澎湖全縣恢復26日，正常上班上課。
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