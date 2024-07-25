不斷更新／掃到凱米颱風尾！26日停班停課最新通知　12縣市達標準

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍北部地區 7月26日（週五）
台北市：尚未宣布
新北市：尚未宣布
基隆市：尚未宣布
新竹市：尚未宣布
桃園市：尚未宣布
新竹縣：尚未宣布
宜蘭縣：尚未宣布
📍中部地區 7月26日（週五）
台中市：尚未宣布
苗栗縣：尚未宣布
彰化縣：尚未宣布
南投縣：尚未宣布
雲林縣：尚未宣布
📍南部地區 7月26日（週五）
嘉義縣：尚未宣布
嘉義市：尚未宣布
台南市：尚未宣布
高雄市：尚未宣布
屏東縣：尚未宣布
📍東部地區 7月26日（週五）
花蓮縣：尚未宣布
台東縣：尚未宣布
📍外島地區 7月26日（週五）
澎湖縣：尚未宣布
連江縣：尚未宣布
金門縣：尚未宣布
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡凱米颱風最新動態
凱米颱風昨晚從強烈颱風減弱為中度颱風，今日凌晨0時登陸台灣後，夜宿台灣4小時，並已於清晨4時20分時許於桃園新屋區出海，並持續以西北西轉西北前進。凱米颱風受台灣地形影響，登陸後整體強度減弱，但暴風圈仍然籠罩台灣大部分縣市，中南部更受颱風尾發展旺盛的雲系影響，今日雨勢不可輕忽，雖然凱米颱風有望今晚解除陸上警報，但仍要持續注意防颱。
🟡凱米颱風影響期間累積雨量（7/23 00:00 至 7/25 12:00）
1、高雄市茂林區：1343.0毫米
2、屏東縣三地門鄉沙：1251.5毫米
3、宜蘭縣大同鄉（太平山）：1243.0毫米
4、屏東縣瑪家鄉：1222.0毫米
5、屏東縣春日鄉（大漢山）：1153.5毫米
🟡26日12縣市雨量達停班停課標準
根據中央氣象署最新（25日下午1時）24小時累積雨量預測圖可見，明日下午14時達停班課標準共有12縣市，包含新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣山區。
另外，最新風雨預測資料顯示，今日至明日上午6時，蘭嶼綠島、澎湖縣、連江縣、金門縣風力也達到停班停課標準，不過是否停班停課，仍依各地方政府決定。
🟡颱風假標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。