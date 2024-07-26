限5天！7-11咖啡寄杯24元　全家一卡車泡麵買1送1、萊爾富餅乾5元

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」依然暫停，不過CITY CAFE自2004年首度問世，如今成為上班族天天人手一杯，迎接20周年之際，7-11推出大杯以上全品項任選第2杯半價，還有20周年品牌杯，即起至7月31日APP行動隨時取也有寄杯優惠，濃萃美式加上自備杯扣5元，最低24元開喝。
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◾厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃美式18杯520元，5.8折（原價50元、特價29元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯冰卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾多肉葡萄／楊枝甘露水果冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾風味指定冰飲12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
品項包括：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡
🟡全家便利商店
全家會員優惠是7月24日至7月28日，本周DM同樣近20款商品，買一送一代表是農心海鮮烏龍麵平均25元、威化餅平均20元、大包袋裝真魷味平均45元、多口味腰果平均25元。
「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品，7月26日至7月28日限時三天，包括康貝特能量飲料平均18元、FMC四季春青茶平均15元、百吉布丁大雪糕平均15元，霜淇淋也是買一送一、平均25元。
全家APP「隨買跨店取」7周年慶，大手筆祭出一卡車買一送一，在APP就能結帳購買。平均單件特價來看，FMC芒果百香雪酪冰棒20元、FMC菜圃餅15元、安城湯麵25元、農心辛炒麵38元、1.5公斤壽司米100元。
🟡萊爾富
門市7月24日至7月28日推出「限時殺5日」優惠活動，本周共10款商品促銷，買一送一商品有黑松茶花一番煎茶平均13元、捲心酥平均30元、威化餅平均20元、農心辛辣白菜泡麵平均25元。最大亮點則是原價32元的黑雷神草莓巧克力餅乾，單件下殺到只要5元。
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