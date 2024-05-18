懶人包一次看！國會朝野政黨廝殺　2000學生立院聚集舉牌怒吼抗議

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傅崐萁提出三項交通建設，其中包括要挖隧道挖穿中央山脈的國道六號東延，包括要把高鐵從屏東接到宜蘭的環島高鐵網。三個案子保守估計最少要花新台幣兩兆以上，還限定政府十年內完成。不過，該案沒有衝擊影響評估，也沒有財源規劃，沒有經過委員審查，就在立法院逐條討論審查的下強行通過，引發綠營不滿。
●藐視國會罪（ 國會改革案）
藐視國會罪目前多數立委不知曉最新版本內容，立法院沒有上網公告，該案涉及立法院的自我擴權，其中藍白兩黨先前提出的諸多版本中，甚至包含可以隨意傳喚一般人民到立法院調查，不配合就要判刑的條例。而綠營的國會改革版本，在藍白人數優勢下，還被卡在委員會，藍白「全案打包」的版本，在政黨協商沒有逐條協商共識，現在更臨時弄了一個新版，打算直接二讀、三讀通過。
大批青年聚集立法院！要求停止表決
事件引發大批青年不滿，17日晚間9時許集結前往立院前抗議，網路名人四叉貓也現身開直播；現場氣氛激昂，大批民眾高呼「沒有討論、不是民主」、「暴力鴨霸歧視仔，國民黨死性不改」、「我今天生日，但民主已死」，要求停止表決、實質審查，宛如10年前太陽花翻版。
直到晚間11時左右，人潮已聚集半條馬路，近2千名民眾在場外怒喊「不要藐視國會」、「黃國昌滾出台灣」、「拒絕黑箱」等語，另一方面，警察將鎮江街出口封住，並著鎮暴裝集結。最終午夜12時，立院韓國瑜裁示宣布休息，待21日再處理，而院會從上午9時一路到晚間12時，時間長達15小時。
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