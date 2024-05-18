遭藍委喊「長輩」！邱議瑩氣炸　回頭怒罵「猴死囡仔」

懶人包一次看！國會朝野政黨廝殺　2000學生立院聚集舉牌怒吼抗議

▲立法院會今天審查國會改革相關法案，朝野立委衝突不斷，引發大批青年集結立院，直到韓國瑜裁示休息才散會。（圖／翻攝邱議瑩臉書）
▲立法院會今天審查國會改革相關法案，朝野立委衝突不斷，引發大批青年集結立院，直到韓國瑜裁示休息才散會。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

記者孫唯容／綜合報導

立法院會朝野立委衝突不斷，事件更導致5名綠委、1名藍委掛彩送醫，讓民眾質疑，為何衝突會激烈？本次爭議重點在於傅崑萁的環島高鐵等三案以及藐視國會罪（ 國會改革改案），其中國會改革改案「立院沒有上網公告」，導致多數立委連內容都不知道，藍白兩黨打算聯手強行通過，引發民眾質疑黑箱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
●傅崐萁環島高鐵等三案

傅崐萁提出三項交通建設，其中包括要挖隧道挖穿中央山脈的國道六號東延，包括要把高鐵從屏東接到宜蘭的環島高鐵網。三個案子保守估計最少要花新台幣兩兆以上，還限定政府十年內完成。不過，該案沒有衝擊影響評估，也沒有財源規劃，沒有經過委員審查，就在立法院逐條討論審查的下強行通過，引發綠營不滿。

▲藍綠立委再度爆發衝突，綠委紛紛送醫。（圖／記者林調遜攝，2023.05.17）
▲立法院會今天審查國會改革相關法案，朝野立委衝突不斷，藍綠立委再度爆發衝突。（圖／記者林調遜攝，2023.05.17）
●藐視國會罪（ 國會改革案）

藐視國會罪目前多數立委不知曉最新版本內容，立法院沒有上網公告，該案涉及立法院的自我擴權，其中藍白兩黨先前提出的諸多版本中，甚至包含可以隨意傳喚一般人民到立法院調查，不配合就要判刑的條例。而綠營的國會改革版本，在藍白人數優勢下，還被卡在委員會，藍白「全案打包」的版本，在政黨協商沒有逐條協商共識，現在更臨時弄了一個新版，打算直接二讀、三讀通過。

▲隨著時間越來越晚，越多支持者在立法院外集結。（圖／記者林調遜攝，2023.05.17）
▲立法院會今天審查國會改革相關法案，朝野立委衝突不斷，引發大批青年集結立院，17日晚間9時許集結前往立院前抗議。（圖／記者林調遜攝，2023.05.17）
大批青年聚集立法院！要求停止表決

事件引發大批青年不滿，17日晚間9時許集結前往立院前抗議，網路名人四叉貓也現身開直播；現場氣氛激昂，大批民眾高呼「沒有討論、不是民主」、「暴力鴨霸歧視仔，國民黨死性不改」、「我今天生日，但民主已死」，要求停止表決、實質審查，宛如10年前太陽花翻版。

▲民眾手持協尋黃國昌手持牌。（圖／記者陳佩君攝，2024.05.17）
▲立法院會今天審查國會改革相關法案，朝野立委衝突不斷，大批青年集結立院，手持協尋黃國昌手持牌。（圖／記者陳佩君攝，2024.05.17）
直到晚間11時左右，人潮已聚集半條馬路，近2千名民眾在場外怒喊「不要藐視國會」、「黃國昌滾出台灣」、「拒絕黑箱」等語，另一方面，警察將鎮江街出口封住，並著鎮暴裝集結。最終午夜12時，立院韓國瑜裁示宣布休息，待21日再處理，而院會從上午9時一路到晚間12時，時間長達15小時。


更多「立院爆衝突」相關新聞。

韓國瑜強行表決！柯建銘轟他跟這兩人是歷史罪人　「國會結束了」

立法院爆激烈衝突！痛批國民黨「多數暴力」　蔡其昌：民主已死

立院大戰15小時！韓國瑜午夜宣布休息21日再戰　

吳沛憶落淚「抱歉沒擋下黑箱法案」　轟黃國昌良心在哪、背叛學運

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載