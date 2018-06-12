假新聞要關三天　立委張麗善：請先關蔡英文

為了打擊網路假新聞，民進黨立委邱志偉等人提議修改《社會秩序維護法》，在網路散布假新聞最重可拘留 3 天，引起社會譁然。

國民黨雲林縣長參選人張麗善批評，民進黨提案散布假新聞可拘留 3 天，這項作法無疑是一夕間抹殺了台灣在言論自由上十多年的努力，也讓她想到前雲林縣長李進勇，前一段時間同樣威脅提告，不讓農民討論水井規費問題。張麗善諷刺，由此可見在不讓人民說出心聲這點，民進黨從地方到中央倒是滿「有志一同」。

張麗善也提到，說到「假新聞」，民進黨才是最大的始作俑者，並列出民進黨曾放出過的假消息，包括：