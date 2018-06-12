假新聞要關三天　立委張麗善：請先關蔡英文

為了打擊網路假新聞，民進黨立委邱志偉等人提議修改《社會秩序維護法》，在網路散布假新聞最重可拘留 3 天，引起社會譁然。
國民黨雲林縣長參選人張麗善批評，民進黨提案散布假新聞可拘留 3 天，這項作法無疑是一夕間抹殺了台灣在言論自由上十多年的努力，也讓她想到前雲林縣長李進勇，前一段時間同樣威脅提告，不讓農民討論水井規費問題。張麗善諷刺，由此可見在不讓人民說出心聲這點，民進黨從地方到中央倒是滿「有志一同」。
張麗善也提到，說到「假新聞」，民進黨才是最大的始作俑者，並列出民進黨曾放出過的假消息，包括：
蔡英文：「保證不缺電。」
賴清德說：「深澳電廠用的是乾淨的煤，這樣的發電，汙染量跟天然氣差不多。」
陳師孟說：「陳水扁沒貪汙。」
吳茂昆：「我是個沒做過錯事的人。」
柯建銘說：「民進黨一向尊重校園自主。」
段宜康：「如果林滄敏沒犯罪，我就吞三顆曲棍球。」
林聰賢說：「只要青年願進農村，所得超乎想像的好。」
謝長廷：「福島(核災)食品沒問題。」
陳吉仲說：「吳音寧上任之後，北農獲利是近五年來最佳。」
張麗善批評，民進黨執政後，不論透過媒體或在網路上放「假消息」與「假新聞」的例子多到族繁不及備載，如今一黨獨大的民進黨要在立法院通過一個箝制人民言論自由的法律根本易如反掌。他要求，惡法通過後，執法單位先辦民進黨，先抓蔡英文與賴清德關 3 天，因為他們才是最大的「假消息」與「假新聞」散播中心。