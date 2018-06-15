NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈辣妹菊花噴發　狼狽捧一坨走回飯店川金會後　中美重心將轉到南海較勁8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

學者看川金會　中美重心將轉到南海較勁

記者林仕祥／台北報導2018/06/15 08:01
▲歷史性川金會登場，美國總統川普與北韓領導人金正恩會面後握手17秒。（圖／達志影像 ／美聯社)
▲歷史性川金會登場，美國總統川普與北韓領導人金正恩會面後握手17秒。（圖／達志影像 ／美聯社)

全球注目的川金會落幕，學者認為，美國總統川普、北韓領導人金正恩雖然在會談中表現誠意和互動，但雙方談成的內容很難實行，所以象徵意義大於實質意義。未來中美兩強在東亞上的重心，應該會轉移到南海上面，美國近來在南海和印度洋上有許多動作，值得大家注意。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，川金會表現出誠意和互動，但雙方談成的內容很難去實行，因為北韓不可能棄核，金正恩現在能跟美國走上談判桌，就是因為北韓握有核武，金正恩說要棄核，中間有很多技術性細節很難定義；至於川普說美國會從南韓撤軍，可行性也相當低，畢竟美國只說要和南韓停止軍演，南韓就對此有許多反應，未來美國若從南韓撤軍，下一個是不是從日本撤軍？或是從其他國家撤軍？美國將不可能達到穩固盟邦的作用，所以看川金會雙方提出的內容，實行上都相當困難，象徵意義大於實質意義。

林穎佑指出，不過這次川金會，各國都有達到自己想要的目的，北韓這次得到和美國平起平坐的地位，直接和美國交流，新加坡也透過這次美朝的高峰會，達到了很好的宣傳效果，要注意過去辜汪會談、馬習會也都在新加坡主辦，未來各國要談論重要大事，可能都會先將新加坡列為首要會談地點，所以新加坡算是這次川金會的最大贏家。

相較新加坡的巨大收穫，南韓可能是川金會中損失最多的，因為兩韓目前的狀況已經緩和下來了，但現在美國直接越過南韓和北韓談事情，更說出美韓未來可能不會再軍演，未來美國是否又跳過南韓和北韓談判，讓南韓陷入更危險的狀況，也是也可能的。而川金會前，大陸國家主席習近平和金正恩之間也有很多互動，雙方應該談論不少事情，所以不能說中國大陸完全在狀況外，變成邊緣人。

至於川金會後，中美兩強會不會把力量轉移到台海上面？林穎佑說，中美之間有很多事情需要處理，與其說會把力量放在兩岸，不如說會把重心轉到南海、印度洋上，畢竟美國日前才把太平洋司令部改名為印太司令部，代表美國將會在南海有新的作為，美、日、印不久前也在關島舉行馬拉巴爾聯合軍演，在大家都在關注川金會的同時，美國的這些動作值得國際社會注意。

關鍵字川金會南海新加坡川普金正恩
歷經斷交風波　海軍敦睦支隊返國

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan