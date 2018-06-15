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重現3字頭　新台幣連7貶收30.002　逾半個月新低

記者顏真真／台北報導2018/06/15 16:54
▲新台幣兌美元6月15日收盤貶破30元整數大關，不僅連7個交易日收貶，更創5月31日以來收盤新低價。（圖／NOWnews資料照）
▲新台幣兌美元6月15日收盤貶破30元整數大關，不僅連7個交易日收貶，更創5月31日以來收盤新低價。（圖／NOWnews資料照）

台股收紅漲73.49點，新台幣兌美元15日在歐元重挫、推升美元指數之下，連續7個交易日收貶，並貶破30元整數大關，終場收在30.002元、貶值6.4分，也是繼5月30日之後，新台幣收盤再度見到「3字頭」，創逾半個月收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量12.66億美元。

台股15日開低走高，終場上漲73.49點，收在11087.47點，成交量新台幣1899.77億元，3大法人在台股合計賣超新台幣80.42億元，其中外資賣超88.65億元。

國際匯市部分，歐洲央行決議今年底時結束購債計畫，基準利率維持在0%不變，且接下來到至少2019年夏天左右都將維持在現有水準，歐元重挫，推升美元指數走揚，亞洲主要貨幣兌美元也急貶，其中韓元重貶收在1097.7韓元兌1美元，日圓也一度貶至110.9日圓兌1美元。

在亞洲主要貨幣兌美元重貶下，新台幣兌美元15日也貶破30元整數大關，一度觸30.006元、貶值6.8分，終場收在30.002元、貶值6.4分，不僅連續7個交易日收貶，也是繼5月30日之後，新台幣兌美元收盤再度見到3字頭，並創逾半個月收盤新低價，而累計1周下來，新台幣兌美元貶值了1.86角、貶幅0.62%。

 

關鍵字新台幣歐洲央行台股日圓美元歐元韓元
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