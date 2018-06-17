教頭為牙醫、門將是導演！冰島兼職「雜牌軍」踢出傳奇

總人口僅 33 萬多人的「小國」冰島 ， 因為首度度踢進世界盃足球賽 32 強而震驚全球。首場分組賽對上強敵阿根廷，冰島更是以黑馬姿態大爆冷門，由門將霍多森（Hannes Halldorsson）成功擋住名將梅西（Lionel Messi）的 12 碼罰球，以 1:1 逼平對手。最令人驚訝的是，由於冰島並沒有職業足球聯賽，上陣的球員都是擁有其他副業的業餘選手；例如門將霍多森是一位導演，而總教練霍爾格利姆森（Heimir Hallgrimsson）竟然還是一位專業牙醫！



▲以黑馬姿態逼平強敵阿根廷的冰島隊，隊員人人都有副業。（圖／翻攝自Getty Image , 2018.6.17）

據了解，人口組成為 16 萬男性、17 萬女性的冰島，扣除年齡、肢體等因素不適合運動者，只剩下約 8000 名成年男子符合成為世足賽球員的資格。而受到該國勞動人力不足的影響，最終加入的球員們幾乎人人都有副業、兼職，除了門將霍多森是一名拍攝 MV 和廣告的導演之外，後衛沙瓦森（Birkir Mar Saevarsson）還是一名工廠工人，而總教練霍爾格利姆森則是一名專業牙醫。



▲後衛沙瓦森（Birkir Mar Saevarsson）沒踢球時，是一名工廠工人。（圖／翻攝自 The Daily Star , 2018.6.17）



▲後衛沙瓦森（Birkir Mar Saevarsson）沒踢球時，是一名工廠工人。（圖／達志影像／美聯社, 2018.6.17）

開業當牙醫已經 24 年的霍爾格利姆森，日前接受媒體訪問時曾透露，自己就算在世足賽中打響了名號，也不會考慮轉當足球教練，「我是一個牙醫，而我這輩子終身的職業就是牙醫，而不會是足球教練。」



▲冰島隊總教練霍爾格利姆森（Heimir Hallgrimsson）是一名執業 24 年的牙醫。（圖／翻攝自推特 , 2018.6.17）

至於在賽前執導此次可口可樂冰島世足宣傳影片的門將霍多森則表示，他過去的主要工作是一名導演，這也是當時他主要的收入來源。不過自己熱愛踢球，因此平時在導演工作之餘，晚上則努力進行球員訓練，直到 4 年前，終於如願成為了一名職業足球員。



▲冰島隊門將霍多森（Hannes Halldorsson）在踢球之外，也是一名拍攝 MV 和廣告的導演。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.6.17）



▲冰島隊門將霍多森（Hannes Halldorsson）在踢球之外，也是一名拍攝 MV 和廣告的導演。（圖／翻攝自 The Reykjavik Grapevine , 2018.6.17）

這群人人有兼職、副業的「雜牌軍」，究竟是否能代表自己的國家，在世界盃的舞台上持續創造令人驚豔的奇蹟？全球都在看！