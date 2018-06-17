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即時跑馬燈唐綺陽星座運勢／巨蟹雙魚小心桃花瑞士關鍵一頂　對巴西驚險踢和凱擘大寬頻500M只要$799
娛樂

唐綺陽星座運勢／巨蟹雙魚小心桃花　白羊雙子工作勿逞強

文／唐綺陽2018/06/18 06:30
▲唐綺陽本周星座運勢。（圖／大慕影藝提供，2018.05.28）
▲唐綺陽本周星座運勢。（圖／大慕影藝提供，2018.05.28）

【唐綺陽星座運勢週報6/18-6/24】
重要星象：夏至•太陽進巨蟹，海王星逆行，火星將逆行
太陽進巨蟹，夏至即將來臨，小心氣流混亂而帶來變化，家庭間容易出問題或起爭執，也易暴露內心黑暗面，要注意手足關係與長輩健康。海王星逆行，木星仍在水象星座，水象能量容易讓人引發憂懼，需要身心靈的療癒，可多接近戶外或接觸宗教。火星在水瓶即將逆行，關注社會議題及社團活動，當心社會活動相關事務容易出問題。

工作注意：白羊、雙子、獅子、天蠍
白羊：遇到對手刺激，不需要逞強或隨之起舞
雙子：切勿急躁、莽撞，凡事謙讓，別太自作聰明
獅子：人氣夯，把握住機會，人脈關係動起來
天蠍：海外相關事務停滯，應多瞭解狀況，避免後知後覺

桃花注意：巨蟹、處女、射手、雙魚
巨蟹：桃花運旺，溫柔體貼、活潑開朗可展現魅力
處女：容易被迷惑，心靈空虛當心受騙
射手：會被安全可靠、顧家型的對象吸引
雙魚：感情低潮期，多和自己相處、釐清內心想法


財運注意：金牛、天秤
金牛：伺機而動、實事求是，多探聽資訊再行動
天秤：有財運，靈感、直覺強，有機會改變結構

健康注意：魔羯、水瓶
魔羯：注意身體健康，避免過勞太累
水瓶：避免莽撞、太過興奮，造成跌打損傷



周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道  
https://www.youtube.com/watch?v=I0ZFKgjLVeg

關鍵字唐綺陽星座運勢國師
遭爆心臟病發　柯以柔丈夫公開喊話

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