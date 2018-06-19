紅樹林雙捷運優勢　首購看準2房低總價698萬含車位

輕軌沿著淡海濱海路軌道奔馳試車，淡海輕軌綠山線預估今（2018）年底完工，然而當地建設利多不只這項，美麗華淡海影城也預計於第4季開幕，讓淡水房市詢問度飆高。而深耕淡水紅樹林12個年頭的佳晟建設，打造歐風萬坪造鎮「托斯卡尼」系列，由於街廓完整、單純安靜，深受不少家庭客喜愛，也成為當地人買屋指名的品牌。

近來因為淡海輕軌綠山線與美麗華淡海影城，將分別於年底完工與開幕，讓淡水房市一下子又熱起來了 ！但要享受交通便利的機能，又要生活機能成熟完善，房價還不能太高，那麼紅樹林絕對是選擇之一。在淡水紅樹林深耕已久的建商挾著過去8期造鎮的好評，推出壓軸第9期建案，強調最大競爭力就是擁有雙捷運與２房698萬含車位的低總價，讓許多年輕首購族一圓買房夢。



▲深耕淡水紅樹林12個年頭的佳晟建設，打造歐風萬坪造鎮「托斯卡尼」系列。（圖／布拉諾花園提供）

而佳晟建設造鎮系列壓軸第9期「布拉諾花園」自推出後也擄獲不少首購族的心！該案規畫22到46坪、2-3房，預計年底交屋。專案經理林宜迪表示，該案擁有雙捷運優勢，步行5分鐘、280公尺即達捷運輕軌綠山線G1A站，且同樣鄰近紅樹林捷運站，由於位於坪頂路，靠近紅樹林路，因此能避開中正東路的車潮，上台64線與洲美快速道路，輕鬆切換雙北市。



▲該案擁有雙捷運優勢，步行5分鐘、280公尺即達捷運輕軌綠山線G1A站，且同樣鄰近紅樹林捷運站。（圖／布拉諾花園提供）

至於生活機能，林宜迪指出，由於之前造鎮系列建案提供一定人潮，因此基本的小吃店、洗衣店、超商、超市皆有，即使居民不出「鎮」也沒問題，相較淡海新市鎮成熟與完善。

而首購族最敏感的總價部分，林宜迪說，在價格上很有競爭力，因為同個造鎮系列的其他建案，屋齡短則5年、長則10年出頭，實價登錄每坪約25萬上下，跟「布拉諾花園」均價25到26萬差不多，相較之下當然新建案較受青睞，也因此目前平均周來人約60組，訊問度激增，除了有淡水當地客外，還有北投、士林、內湖、大安區居民，最主要都是看中原本居住區域少見且能夠輕鬆負擔的低總價。

負責該案銷售的萬騰機構為回饋客戶，包括淡水、新莊、龜山林口、桃園八德、三重與汐止共有7個建案，舉辦「聯合賞屋嘉年華」，即日起至9月9日只要賞屋照相打卡上傳至臉書粉絲頁，就有機會抽到Gogoro、蘋果iPhone 8、3C與家電等好禮，總價值上百萬，最多有3次賞屋抽獎機會，若成功購屋者還能加碼再抽1次，歡迎民眾賞屋去。



▲在淡水深耕已久的建商挾著過去8期造鎮的好評，推出壓軸第9期建案，強調最大競爭力就是擁有雙捷運與2房698萬含車位的低總價，讓許多年輕首購族一圓買房夢。（圖／布拉諾花園提供）