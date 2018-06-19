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紅樹林雙捷運優勢　首購看準2房低總價698萬含車位

記者許家禎／台北報導2018/06/19 11:45
▲在淡水紅樹林深耕以久的建商挾著過去8期造鎮的好評，推出壓軸第9期建案，強調最大競爭力就是擁有雙捷運與2房698萬含車位的低總價，讓許多年輕首購族一圓買房夢。（圖／布拉諾花園提供）
▲在淡水紅樹林深耕以久的建商挾著過去8期造鎮的好評，推出壓軸第9期建案，強調最大競爭力就是擁有雙捷運與2房698萬含車位的低總價，讓許多年輕首購族一圓買房夢。（圖／布拉諾花園提供）

近來因為淡海輕軌綠山線與美麗華淡海影城，將分別於年底完工與開幕，讓淡水房市一下子又熱起來了 ！但要享受交通便利的機能，又要生活機能成熟完善，房價還不能太高，那麼紅樹林絕對是選擇之一。在淡水紅樹林深耕已久的建商挾著過去8期造鎮的好評，推出壓軸第9期建案，強調最大競爭力就是擁有雙捷運與２房698萬含車位的低總價，讓許多年輕首購族一圓買房夢。

輕軌沿著淡海濱海路軌道奔馳試車，淡海輕軌綠山線預估今（2018）年底完工，然而當地建設利多不只這項，美麗華淡海影城也預計於第4季開幕，讓淡水房市詢問度飆高。而深耕淡水紅樹林12個年頭的佳晟建設，打造歐風萬坪造鎮「托斯卡尼」系列，由於街廓完整、單純安靜，深受不少家庭客喜愛，也成為當地人買屋指名的品牌。


▲深耕淡水紅樹林12個年頭的佳晟建設，打造歐風萬坪造鎮「托斯卡尼」系列。（圖／布拉諾花園提供）

而佳晟建設造鎮系列壓軸第9期「布拉諾花園」自推出後也擄獲不少首購族的心！該案規畫22到46坪、2-3房，預計年底交屋。專案經理林宜迪表示，該案擁有雙捷運優勢，步行5分鐘、280公尺即達捷運輕軌綠山線G1A站，且同樣鄰近紅樹林捷運站，由於位於坪頂路，靠近紅樹林路，因此能避開中正東路的車潮，上台64線與洲美快速道路，輕鬆切換雙北市。


▲該案擁有雙捷運優勢，步行5分鐘、280公尺即達捷運輕軌綠山線G1A站，且同樣鄰近紅樹林捷運站。（圖／布拉諾花園提供）

至於生活機能，林宜迪指出，由於之前造鎮系列建案提供一定人潮，因此基本的小吃店、洗衣店、超商、超市皆有，即使居民不出「鎮」也沒問題，相較淡海新市鎮成熟與完善。

而首購族最敏感的總價部分，林宜迪說，在價格上很有競爭力，因為同個造鎮系列的其他建案，屋齡短則5年、長則10年出頭，實價登錄每坪約25萬上下，跟「布拉諾花園」均價25到26萬差不多，相較之下當然新建案較受青睞，也因此目前平均周來人約60組，訊問度激增，除了有淡水當地客外，還有北投、士林、內湖、大安區居民，最主要都是看中原本居住區域少見且能夠輕鬆負擔的低總價。

負責該案銷售的萬騰機構為回饋客戶，包括淡水、新莊、龜山林口、桃園八德、三重與汐止共有7個建案，舉辦「聯合賞屋嘉年華」，即日起至9月9日只要賞屋照相打卡上傳至臉書粉絲頁，就有機會抽到Gogoro、蘋果iPhone 8、3C與家電等好禮，總價值上百萬，最多有3次賞屋抽獎機會，若成功購屋者還能加碼再抽1次，歡迎民眾賞屋去。


▲在淡水深耕已久的建商挾著過去8期造鎮的好評，推出壓軸第9期建案，強調最大競爭力就是擁有雙捷運與2房698萬含車位的低總價，讓許多年輕首購族一圓買房夢。（圖／布拉諾花園提供）

布拉諾花園:https://goo.gl/Weie4j

關鍵字紅樹林捷運站美麗華淡海影城淡水房市首購族托斯卡尼布拉諾花園
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