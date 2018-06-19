今日娛樂爆／新戲收視飆高　張立昂公開告白法寶

偶像劇《三明治女孩的逆襲》端午連假收視開出紅盤，上週播出創下1.54的好成績，吸引近70萬觀眾鎖定，而男女主角張立昂與葉星辰的對手戲也相當受女性觀眾喜愛，其中25至49歲的女性收視族群占多數，劇中張立昂不論是對霸氣、吃醋、還是放閃都引起話題，但事實上拍親熱戲時，張立昂仍會有不自在的時候，有時還需要導演親自下場示範。張立昂與葉星辰戲裡戲外都展現好交情，被問到現實生活如何跟喜歡的人告白，張立昂說會先送對方花束或是唱首歌來製造浪漫，而葉星辰則表示，如果要追她只需要一封情書就可以搞定，笑說自己非常容易滿足。



▲張立昂（右）與葉星辰戲裡戲外皆展現好感情。（圖／三立提供 , 2018.06.19）

動力火車再戰〈我呸〉零卡詞 粉絲合唱為志琳女兒獻祝福

「搖滾鐵漢」動力火車在端午連假舉辦《愛最久音樂會》，現場千張門票一開賣就立刻秒殺，儘管演出時天空不作美，還是有粉絲一大早就來排隊，可見動力火車的高人氣。動力火車為回饋粉絲，演出當天特別重現去年在小巨蛋挑戰天后蔡依林的〈我呸〉搖滾版，也再度寫下Rap零卡詞紀錄，讓粉絲嗨翻，此外，兩人還帶來〈花房姑娘〉、〈天空〉、〈你快樂所以我快樂〉等較少公開演唱的金曲，讓粉絲聽得如癡如醉，愛家的顏志琳還為生日的女兒號召粉絲合唱生日快樂歌，氣氛溫馨感人，尤秋興則演感性地向支持他們的粉絲告白，最後兩人加碼唱了安可曲〈外套〉為音樂會畫下完美句點。



▲動力火車端午連假舉辦音樂會，現場粉絲嗨翻。（圖／Legacy提供 , 2018.06.19）

羅志祥密組新男團「C.T.O」 五大天后齊聲力薦

由「亞洲舞王」羅志祥秘密培訓兩年、蔡依林、楊丞琳、ELLA陳嘉樺、小S及謝娜5大天后齊聲推薦的「最燥男團」 C.T.O，即將與觀眾見面，6位平均年齡21歲的大男孩，從羅志祥2015年萌生創建男團的想法後，經過一連串嚴苛的訓練和籌備，終於要在近日正式與觀眾見面，羅志祥日前難得在臉書發長文，向粉絲透露 C.T.O如同自己的孩子一樣，也鼓勵C.T.O勇敢去創造屬於自己真正的第一。而在首波的宣傳海報上，唱片公司率先曝光6位成員的「酷眸」，也讓粉絲期待度破表，連「羅志祥組建男團」、「C.T.O」等關鍵字都登上微博熱搜榜，火紅程度可見一斑。



▲羅志祥密組新男團「C.T.O」。（圖／環球音樂提供 , 2018.06.19）

李宗盛得意愛徒 創作才子李劍青北中首唱

身為音樂大師李宗盛愛徒，也曾為品冠、楊宗緯等人寫歌，甚至在縱貫線、劉若英、汪峰等人的演出現場上擔任小提琴手及合聲，大陸創作音樂人李劍青的多才多藝在今年金曲獎入圍多個獎項就可見端倪，從事音樂創作近20年的他，去年發行首張專輯《仍是異鄉人》就受到關注，將在台灣舉行音樂會的他，除了感謝金曲獎讓他的創作讓更多人聽見，也期待在台灣的演出，李劍青說：「很期待能見到台中、台北兩地的樂迷，除了我個人的作品，許多曾經寫給別人的創作也將有不同的詮釋，希望我的音樂能帶給大家一個美好的夜晚。」李劍青《仍是異鄉人》音樂會於7月27日Legacy台中、7月29日華山Legacy舉辦，門票6月20日中午12點啟售。



▲創作才子李劍青將在台灣舉辦音樂會。（圖／Legacy提供 , 2018.06.19）

賴琳恩新戲泡湯秀身材 爆料老公看李沛旭操肌

男星李沛旭和「火辣人妻」賴琳恩，以及以《紅色氣球》爆紅的新人演員陳昊森首度合作演出喜劇《美男魚澡堂》，劇中三人分別飾演中年男同志、美熟女、和直男小鮮肉，劇情讓三人在一夜狂歡之後竟「互換靈魂」，進而發生一連串逗趣的衝擊，戲裡有一幕賴琳恩必須不小心在澡堂滑倒，臉貼在猛男的下半身，她還安撫猛男臨演「不要緊張」，卻也透露是第一次與這麼多男生一起泡湯，直呼看到赤裸的肉體「很特別」，為了泡湯戲賴琳恩表示沒有刻意節食，卻爆料老公陳乃榮有訂閱男主角李沛旭的健身頻道，看著教學影片「操肌」。



▲李沛旭（右一）、賴琳恩（中）及陳昊森合作演出喜劇。（圖／KKTV提供 , 2018.06.19）