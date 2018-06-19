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油罐車疑因天雨打滑自撞護欄　幸空車未引燃

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/19 20:24
▲一部油罐車行經台61線北上190K王功路段，疑因天雨打滑自撞護欄事故，油罐車斷頭、車頭轉了180度，幸好是空車，未造成引燃。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）
▲一部油罐車行經台61線北上190K王功路段，疑因天雨打滑自撞護欄事故，油罐車斷頭、車頭轉了180度，幸好是空車，未造成引燃。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

天雨路滑！彰化縣芳苑鄉台61線北上190K（王功段），19日下午發生一輛油罐車自撞護欄車禍，油罐車斷頭、車頭轉了180度，所幸該油罐車為空車，駕駛陳姓男子（47歲）輕傷送彰濱秀傳醫院治療，意識清楚、無酒駕。詳細肇事原因正由芳苑警分局交通隊調查釐清。


▲一部油罐車行經台61線北上190K王功路段，疑因天雨打滑自撞護欄事故，油罐車斷頭、車頭轉了180度，幸好是空車，未造成引燃。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

警方調查，該油罐車為空車，貨運公司已請化工公司到現場確認危險性，該化工人員表示，空車內的易燃氣體及液體均已排空，消防局為避免拖吊過程產生火花造成車體燃燒，也支援消防灑水車於現場協助事故車拖吊作業。


▲一部油罐車行經台61線北上190K王功路段，疑因天雨打滑自撞護欄事故，油罐車斷頭、車頭轉了180度，幸好是空車，未造成引燃。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

芳苑分局交通隊表示，19日下午1點35分接獲通報，一輛載有醋酸甲酯的油罐車自撞台61線外側護欄，油罐車出事後占用外側車道及路肩，由於醋酸甲酯具有易燃、易揮發特性，緊急請支援消防灑水車於現場協助事故車拖吊作業，後來經貨運公司確認車槽內液體已排空，虛驚一場。


▲一部油罐車行經台61線北上190K王功路段，疑因天雨打滑自撞護欄事故，油罐車斷頭、車頭轉了180度，幸好是空車，未造成引燃。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

芳苑分局交通隊分隊長謝明局表示，陳姓駕駛沒供稱，當時下大雨，路面積水嚴重，車輛一時失控打滑才會撞上右側護欄。該車載運醋酸甲酯（乙酸甲酯），為易揮發、易燃的液體。陳男送醫後意識清楚，有頭皮撕裂傷、胸、背有輕微挫傷，經檢查無內出血、無生命危險，稍晚已出院詳細肇事原因仍再待調查。

關鍵字油罐車芳苑
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