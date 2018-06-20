圖／安心亞結婚囉　 遠嫁新加坡為哪樁

都會愛情電影《簡單的婚禮》，以輕鬆手法呈現出現代男女的愛情與婚姻觀念，並找來安心亞以及新加坡視帝陳泂江扮演男女主角，演出即將步入婚姻的男女朋友，卻在婚前面對一連串的考驗。這也是安心亞首度參與海外拍攝，並首次在電影裡穿上婚紗當新嫁娘。

電影中，兩位主角希望辦一場簡單的婚禮，現實中，安心亞則希望自己未來的婚禮可以請很多人：「我也希望我的婚禮是夢幻又美麗的。」陳泂江則說更喜歡簡單的婚禮：「我認為結婚是兩個人的事，如果婚宴請了許多十多年不見的賓客出席，感覺會很尷尬。」

片中兩人要結婚，但現實中兩人幽默強調自己還年輕，不是適婚年齡。安心亞說：「我媽媽沒有催婚，她覺得我應該把事業搞好。媽媽也覺得我的眼光不好，交男朋友她要把關。」陳泂江則說：「每年過年親友就會問我什麼時候結婚啊？這也是為什麼我會選擇不露臉。」