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娛樂

圖／安心亞結婚囉　 遠嫁新加坡為哪樁

記者翁新涵╱台北報導2018/06/20 16:55
▲安心亞（左）在片中首度披婚紗。（圖／華映，2018.06.20）
▲安心亞（左）在片中首度披婚紗。（圖／華映，2018.06.20）

都會愛情電影《簡單的婚禮》，以輕鬆手法呈現出現代男女的愛情與婚姻觀念，並找來安心亞以及新加坡視帝陳泂江扮演男女主角，演出即將步入婚姻的男女朋友，卻在婚前面對一連串的考驗。這也是安心亞首度參與海外拍攝，並首次在電影裡穿上婚紗當新嫁娘。

電影中，兩位主角希望辦一場簡單的婚禮，現實中，安心亞則希望自己未來的婚禮可以請很多人：「我也希望我的婚禮是夢幻又美麗的。」陳泂江則說更喜歡簡單的婚禮：「我認為結婚是兩個人的事，如果婚宴請了許多十多年不見的賓客出席，感覺會很尷尬。」

片中兩人要結婚，但現實中兩人幽默強調自己還年輕，不是適婚年齡。安心亞說：「我媽媽沒有催婚，她覺得我應該把事業搞好。媽媽也覺得我的眼光不好，交男朋友她要把關。」陳泂江則說：「每年過年親友就會問我什麼時候結婚啊？這也是為什麼我會選擇不露臉。」


▲▼安心亞在片中首度披婚紗。（圖／華映，2018.06.20）

另外陳泂江也透露，安心亞得知他腸胃不好，還特地從台灣帶兩大袋薑茶包給他，讓陳泂江很驚喜：「我感到很意外，也很感動！」安心亞也大讚陳泂江很貼心，在拍一場穿著婚紗在戶外狂奔的戲時，陳泂江多次把她背回起點，讓她感動的說：「因為要取不同的拍攝角度關係，我們兩個跑了兩三個晚上，跑多少次已經不記得，但很感謝泂江的貼心舉動。」

關鍵字安心亞陳泂江簡單的婚禮
CRUSH與台粉線上真心話大冒險女星曬泳裝照　零贅肉身型曝

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