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女服務生不會英文　竟遭星國大叔嗆：滾回你的國家

國際中心／綜合報導2018/06/20 17:24
▲在新加坡工作的女服務生因為不會說英語，竟遭當地民眾怒罵，要她「滾回自己國家」，引網友正、反兩面看法。（圖／翻攝自秒拍）
▲在新加坡工作的女服務生因為不會說英語，竟遭當地民眾怒罵，要她「滾回自己國家」，引網友正、反兩面看法。（圖／翻攝自秒拍）

一名來自中國大陸的女服務生，在新加坡「大食代（ Food Republic ）」工作，因為不會說英文，近日遭到當地民眾怒罵，要她「滾回自己國家」，引發網友正、反兩面看法。

根據網友上傳的影片，畫面中一名新加坡男子前往當地「大食代」外帶餐點，向女服務生表示要分開打包，但來自中國大陸的女服務生不會說英文，以中文向男子溝通，男子卻不太會講中文，造成兩人溝通困難，男子最後竟表示「你不能要求我說中文，你來到新加坡工作，這是我的國家，我是新加坡人，你必須學會說一點英語」、「我覺得政府讓外國人來新加坡工作的政策是錯的」。

女服務生回應「想分開打包，就分開打包，他要說英語、華語都可以，對嗎？我不一定非要配合他說英語」，男子則不斷重複「你不會說英文，你就滾回你的國家好嗎？這是我的國家，我是新加坡人」，女服務生則再度回應「新加坡就只能新加坡人在這裡嗎？」

影片上傳至網路後，引發網友正、反兩面的看法，部分網友認為「要打工就請學英文」、「面試的時候幹嘛去了？」部分網友則認為華語也是新加坡的官方語言，沒有必要一定要說英文，認為這是一種種族歧視，批評男顧客「噁心的大叔」、「服務業不歡迎這種客人」、「我要替這位男士所作所為道歉，他不應該對這位女士這樣，他有權說任何語言，只要他的雇主同意」。


▲來自中國大陸的女服務生遭嗆後質疑「新加坡就只能新加坡人在這裡嗎？」（圖／翻攝自秒拍）

關鍵字新加坡服務生大食代英語華語官方語言打包
男子海邊自拍　大浪打來瞬間滅頂

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