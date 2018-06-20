女服務生不會英文　竟遭星國大叔嗆：滾回你的國家

一名來自中國大陸的女服務生，在新加坡「大食代（ Food Republic ）」工作，因為不會說英文，近日遭到當地民眾怒罵，要她「滾回自己國家」，引發網友正、反兩面看法。

根據網友上傳的影片，畫面中一名新加坡男子前往當地「大食代」外帶餐點，向女服務生表示要分開打包，但來自中國大陸的女服務生不會說英文，以中文向男子溝通，男子卻不太會講中文，造成兩人溝通困難，男子最後竟表示「你不能要求我說中文，你來到新加坡工作，這是我的國家，我是新加坡人，你必須學會說一點英語」、「我覺得政府讓外國人來新加坡工作的政策是錯的」。