影／追悼吳彥霆 　空軍「追思致敬隊形」送最後一程

空軍飛官吳彥霆少校 6 月 4 日駕駛 F-16 戰機執行演習任務時，不幸在瑞芳五分山區撞山，吳彥霆不幸殉職。國防部除了將吳彥霆追晉中校，今(21)日在他生前服役的花蓮空軍基地第五聯隊，舉行公祭典禮，蔡英文總統也親臨致祭。吳彥霆的同袍們駕駛 F-16 戰機，以「追思致敬隊形」通過基地上空，向他做最後致敬。

21 日上午，蔡英文在國防部長嚴德發先生陪同下，親臨頒發吳中校褒揚令及弔唁，並慰問遺眷。隨後由部長代表蔡英文頒授旌忠狀，追頒干城甲種二等、楷模甲種二等、二等宣威及三等宣威等獎章、並追晉中校，場面莊嚴肅穆，備極哀榮。