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政治

影／追悼吳彥霆 　空軍「追思致敬隊形」送最後一程

記者呂炯昌／台北報導2018/06/21 14:13
▲空軍殉職飛官吳彥霆21日舉行公祭，他的同袍們駕駛F-16戰機，以「追思致敬隊形」通過基地上空，向他做最後致敬。（圖／國防部提供, 2018.6.21)
▲空軍殉職飛官吳彥霆21日舉行公祭，他的同袍們駕駛F-16戰機，以「追思致敬隊形」通過基地上空，向他做最後致敬。（圖／國防部提供, 2018.6.21)

空軍飛官吳彥霆少校 6 月 4 日駕駛 F-16 戰機執行演習任務時，不幸在瑞芳五分山區撞山，吳彥霆不幸殉職。國防部除了將吳彥霆追晉中校，今(21)日在他生前服役的花蓮空軍基地第五聯隊，舉行公祭典禮，蔡英文總統也親臨致祭。吳彥霆的同袍們駕駛 F-16 戰機，以「追思致敬隊形」通過基地上空，向他做最後致敬。

21 日上午，蔡英文在國防部長嚴德發先生陪同下，親臨頒發吳中校褒揚令及弔唁，並慰問遺眷。隨後由部長代表蔡英文頒授旌忠狀，追頒干城甲種二等、楷模甲種二等、二等宣威及三等宣威等獎章、並追晉中校，場面莊嚴肅穆，備極哀榮。

公祭典禮結束後，進行啟靈儀式，由憲兵班執行「發矧槍」（鳴槍），並由 4 架 F-16 型機進行編隊衝場，以「追思致敬隊形」通過基地上空，其中 3 號機爬升脫離編隊，象徵第五聯隊同袍對吳彥霆的最高敬意。吳彥霆的忠骸將安厝於碧潭空軍烈士公墓忠靈塔，以吿慰英靈。

「追思致敬隊形」（Missing man formation）最早始於 1936 年英王喬治五世去世時，葬禮中一架編隊飛機拉升象徵哀悼，在二戰中逐漸成形，成為葬禮或紀念儀式，以表達對逝去者的懷念與敬意。與一般典禮上的編隊通過不同處，追思致敬隊形的編隊中會出現缺口，以象徵英雄逝去，不再歸來。

台灣赴法國受訓的幻象飛官王同義中校 2015 年 9 月在訓練時，飛機失控墜毀不幸罹難。2015 年 10 月 15 日王同義起靈時，空軍第二聯隊出動 4 架幻象戰機低空飛越機場，以「追思致敬隊形」向王同義致上最高敬意。

關鍵字f-16吳彥霆追思致敬隊形
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