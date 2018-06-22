新北公告即日起進入魩鱙禁漁期　違規最重罰15萬

魩鱙漁業是新北市淡水區特色傳統性漁業，但為確保魩鱙漁業資源永續經營，每年6月15日至9月14日為魩鱙漁業禁漁期，新北市農業局提醒，現在已經進入魩鱙漁業禁漁期，違反規定最重可開罰15萬元。

新北市農業局長李玟表示，魩鱙漁業的漁獲物種主要為刺公鯷、異葉公鯷及日本鯷等鯷科魚類之仔稚魚，因每年6月至9月同時是其他魚類魚卵孵化及仔稚魚成長的時間，此時作業混獲其他仔魚的比例顯著較高。

因此新北市於98年起進行魩鱙作業漁船數量與漁獲總量管制，公告「新北市魩鱙漁業漁期、漁區與漁具限制、禁止及相關事項」。除限制作業船數及捕獲量外，還限制作業區域，明訂每年6月15日至9月14日為魩鱙漁業禁漁期，希望藉此確保魩鱙漁業資源永續經營。