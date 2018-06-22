NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈鴻海股價掉老伯伯怒　郭董鄭重道歉G奶周子瑜遭疑對嘴　開直播嗆酸民凱擘大寬頻500M只要$799
地方

新北公告即日起進入魩鱙禁漁期　違規最重罰15萬

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/22 12:39
▲新北市農業局公告現在已經進入魩鱙漁業禁漁期，違反規定最重可開罰15萬元。（圖／新北市農業局提供）
▲新北市農業局公告現在已經進入魩鱙漁業禁漁期，違反規定最重可開罰15萬元。（圖／新北市農業局提供）

魩鱙漁業是新北市淡水區特色傳統性漁業，但為確保魩鱙漁業資源永續經營，每年6月15日至9月14日為魩鱙漁業禁漁期，新北市農業局提醒，現在已經進入魩鱙漁業禁漁期，違反規定最重可開罰15萬元。

新北市農業局長李玟表示，魩鱙漁業的漁獲物種主要為刺公鯷、異葉公鯷及日本鯷等鯷科魚類之仔稚魚，因每年6月至9月同時是其他魚類魚卵孵化及仔稚魚成長的時間，此時作業混獲其他仔魚的比例顯著較高。

因此新北市於98年起進行魩鱙作業漁船數量與漁獲總量管制，公告「新北市魩鱙漁業漁期、漁區與漁具限制、禁止及相關事項」。除限制作業船數及捕獲量外，還限制作業區域，明訂每年6月15日至9月14日為魩鱙漁業禁漁期，希望藉此確保魩鱙漁業資源永續經營。

另外，為減少作業船數，除原有魩鱙漁船優惠收購措施，更於102年收購魩鱙漁業經營權作法，輔導漁民轉作其他更友善漁業，截至今年從事魩鱙漁業之漁船數量由原277艘下降至136艘，已減少141艘。

農業局提醒，除了遵守相關捕撈規定，也需確實辦理登記並填報漁撈日誌，以利後續進行魩鱙漁業資源科學調查研究及資源管理評估規畫，若違反魩鱙漁業禁漁期規定者，可開罰3萬元以上15萬元以下罰鍰，呼籲漁民務必遵守規定，維護海洋永續。

關鍵字魩鱙漁業禁漁期新北市農業局
中捷綠線鋼桁架橋國內最長單跨橋梁蘇貞昌展開新北市政抓Bug直播

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan