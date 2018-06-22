新北公告即日起進入魩鱙禁漁期　違規最重罰15萬

魩鱙漁業是新北市淡水區特色傳統性漁業，但為確保魩鱙漁業資源永續經營，每年6月15日至9月14日為魩鱙漁業禁漁期，新北市農業局提醒，現在已經進入魩鱙漁業禁漁期，違反規定最重可開罰15萬元。
新北市農業局長李玟表示，魩鱙漁業的漁獲物種主要為刺公鯷、異葉公鯷及日本鯷等鯷科魚類之仔稚魚，因每年6月至9月同時是其他魚類魚卵孵化及仔稚魚成長的時間，此時作業混獲其他仔魚的比例顯著較高。
因此新北市於98年起進行魩鱙作業漁船數量與漁獲總量管制，公告「新北市魩鱙漁業漁期、漁區與漁具限制、禁止及相關事項」。除限制作業船數及捕獲量外，還限制作業區域，明訂每年6月15日至9月14日為魩鱙漁業禁漁期，希望藉此確保魩鱙漁業資源永續經營。
另外，為減少作業船數，除原有魩鱙漁船優惠收購措施，更於102年收購魩鱙漁業經營權作法，輔導漁民轉作其他更友善漁業，截至今年從事魩鱙漁業之漁船數量由原277艘下降至136艘，已減少141艘。
農業局提醒，除了遵守相關捕撈規定，也需確實辦理登記並填報漁撈日誌，以利後續進行魩鱙漁業資源科學調查研究及資源管理評估規畫，若違反魩鱙漁業禁漁期規定者，可開罰3萬元以上15萬元以下罰鍰，呼籲漁民務必遵守規定，維護海洋永續。