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BRT改優化公車道　中市府成功爭取捷運藍線

記者柳榮俊／台中報導2018/06/22 14:50
▲市府積極改革BRT，成功轉型為優化公車專用道，讓捷運藍線起死回生的關鍵決策（圖／市政府提供 , 2018.6.22)
▲市府積極改革BRT，成功轉型為優化公車專用道，讓捷運藍線起死回生的關鍵決策（圖／市政府提供 , 2018.6.22)

台中市政府改革BRT轉型為優化公車專用道，至今快屆滿3年，不僅讓公車班次數量倍增，民眾候車時間也縮短一半以上，多數公車退出慢車道後，依據客觀數據顯示，也使得台灣大道整體行車效率提升，同時海線直達市區免轉車，進一步縮短城鄉差距，更重要的是，也因廢除未達實質標準BRT，使得捷運藍線成功納入中央前瞻基礎建設，今年3月交通部也核准通過可行性報告，讓台中的捷運十字路網能夠真正實現。

交通局長王義川表示，103年7月前市府倉促推動台灣大道BRT藍線上路，不僅沒有獨立式的專用路權、缺乏絕對優先號誌，實質上難以達到國際上BRT應有的標準，而且專用道及專用車站設在慢車道旁，導致公車與其他切換車道車輛有碰撞危險，交通事故頻傳，加上行控中心又沒有與公車即時通訊指揮調度的功能，路線從台中火車站只開到靜宜大學，往海線乘客要下車再轉車，甚至出現系統無法整合、車門夾傷乘客意外等種種缺失與問題，都使得BRT藍線並不符合台灣大道的大眾運輸需求。

市長林佳龍上任後，104年7月實施優化公車專用道，配合10公里公車免費政策與客運公司重新商討路權分配，將自台中火車站至靜宜大學間，全線直行台灣大道的重疊公車路線整合至專用道，讓原本優化公車專用道僅有一條公車路線行駛，擴增為300至308共9條公車路線，班次數量從每日426班次倍增為855班次，近期又再增加行駛至高美濕地的309路以及至台中港旅客服務中心的310路公車，由於專用道使用效率提升，民眾候車時間也縮短一半以上，更能順利搭上車，也更容易有位子坐。

王義川也指出，優化公車上路實施一年後，經由客觀統計資料顯示，台灣大道的快慢車道明顯變得較順暢、公車運量大幅提升、旅行時間則呈現穩定狀態。以公車每日運量為例，由上路前平均每日約5萬6,920人次，大幅提升至7萬4,838人次，增加約31%。尖峰時段慢車道，由靜宜大學往台中車站方向的機車旅行時間減少2.8至5.5分鐘，縮短旅行時間幅度達11%；由台中車站往靜宜大學方向則降低1.6分鐘至3.8分鐘，縮短旅行時間幅度7%。

王義川強調，優化公車上路後，可從市區一路直達台中國際機場、清水、大甲、梧棲等海線目的地免轉車，範圍更長更遠，對於老人家、上班族、晚上到市區補習的學生等族群更加便利，也因此先前民調指出，有近7成民眾認為優化公車對縮短海線和市中心的城鄉差距有幫助。

此外，馬政府時期交通部以台灣大道已有「類捷運」的BRT，認為捷運藍線沒有興建的必要，經市府積極推動改革BRT，成功轉型為優化公車專用道，提升運量及效能，並持續向中央爭取捷運藍線，終於成功獲納前瞻基礎建設計畫，今年3月交通部通過可行性報告，修正報告已送行政院；當時廢除實質未達BRT標準、轉型為優化公車專用道，可說讓捷運藍線起死回生的關鍵決策，才讓台中的捷運十字路網有機會實現。

關鍵字brt優化公車捷運前瞻基礎建設
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