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影／日本自衛隊新攻擊直升機採購　歐美大廠爭搶

記者呂炯昌／綜合報導2018/06/22 21:00
▲國軍AH-64E 阿帕契攻擊直升機。（資料照／記者呂烱昌攝 ）
▲國軍AH-64E 阿帕契攻擊直升機。（資料照／記者呂烱昌攝 ）

日本在 5 月宣布將採購新型攻擊直升機AH-X，以汰換服役超過20年的AH-1S眼鏡蛇攻擊直升機機隊，有意投標者包括波音的AH-64E、貝爾直升機公司的AH-1Z與空巴直升機公司的「HForce」模組化系統。

1977至1983年間，日本富士重工(現改名為速霸陸)獲得貝爾授權生產90架AH-1S攻擊直升機，最早型30架已除役，目前現役機隊中，最年輕也有23歲。雖然陸上自衛隊也採購13架AH-64D阿帕契攻擊直升機，但是由於零件已停產，無法再重新獲授權生產，只好採購新攻擊直升機。

波音推出AH-64E攻擊直升機，自衛隊現役的AH-64D也可以升級成AH-64E規格。但是價格昂貴，我國是美國以外第一個採購國，平均每架採購金額約7億台幣，如果日本要按慣例獲授權生產，將會翻漲好幾倍。

AH-1Z蝰蛇(Viper)攻擊直升機是AH-1攻擊直升機的終極型號，貝爾公司曾向我國陸軍推銷，但是軍方最後採購AH-64E。目前只有巴基斯坦與美軍陸戰隊操作AH-1Z。不過，日本民眾對AH-1Z觀感不佳，主因是在駐沖繩美軍的AH-1Z發生幾件迫降事故，安全性受質疑。

日本川崎重工，則打算以現役偵察觀測直升機OH-1推出「重武裝版本」參與競標。空巴直升機公司卻出乎意料，不以虎式直升機投標，而是推出「HForce」模組化系統，可以將各類空對空、空對地的有導引或無導引武器整合到空中集團生產的通用直升機上，讓通用直升機也能提升武裝。

關鍵字自衛隊ah-1z阿帕契
爭當海上霸主　中美爭相發展電磁砲

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