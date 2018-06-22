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今日人物》影／林家民獲日本長崎外國語大學雙聯學位

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/22 20:21
▲大葉大學應日系學生林家民獲日本長崎外國語大學雙聯學位，日本留學背景讓林家民獲得日商工作機會。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）
▲大葉大學應日系學生林家民獲日本長崎外國語大學雙聯學位，日本留學背景讓林家民獲得日商工作機會。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

日本就業不是夢！民國105年飛往日本長崎外國語大學攻讀雙聯學位的大葉大學應用日語學系學生林家民，今年順利完成兩國學位，日本留學經驗也讓他在台灣舉辦的日商就職博覽會脫穎而出，錄取KPG集團，等他服完兵役可直接到日本長崎的渡假村工作。


▲大葉大學應日系學生林家民獲日本長崎外國語大學雙聯學位，日本留學背景讓林家民獲得日商工作機會。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

林家民表示，要提升外文能力，就好就是到外文的環境去，報考大學時，他比較了全台灣相關系所，最後選擇可以到日本長崎外國語大學留學2年、同時獲得國、內外學歷的大葉大學應用日語學系，在大葉求學期間，系上每年都會有日本師生到校交流，提供學生跟日本人對話的機會，對他準備出國留學很有幫助。


▲大葉大學應日系學生林家民獲日本長崎外國語大學雙聯學位，日本留學背景讓林家民獲得日商工作機會。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

完成日本學位回國後，五月份他跟隨系上師長參加在台灣舉辦的日商就職博覽會，剛好KPG集團即將在日本長崎新設渡假村，曾在日本長崎求學的背景讓他獲得面試與就業機會。


▲大葉大學應日系學生林家民獲日本長崎外國語大學雙聯學位，日本留學背景讓林家民獲得日商工作機會。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

林家民指出，為期兩年的日本留學生活，不只是讓他的日語口說能力大幅提升，他在日本也積極參與校園活動，體驗了道地的日本文化，也認識許多日本朋友。他在日本的第2年獲頒台灣扶輪社國際學生獎學金，參加扶輪社活動時遇到來自越南、蒙古、孟加拉等不同國家的學生，開拓了文化視野。


▲大葉大學應日系學生林家民獲日本長崎外國語大學雙聯學位，日本留學背景讓林家民獲得日商工作機會。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

應用日語學系主任陳文瑤說，大葉大學致力推動國際化，與國外多所大學締結姐妹校，提供學生留學的機會。應日系早在2009年就與日本長崎外國語大學簽訂雙聯學制合作，應日系學生只要在大葉就讀2年、赴日本研修2年，完成相關修業規定，就可以同時取得日本與台灣兩張大學畢業證書，至今已有超過20位學生獲得長崎外國語大學的雙聯學位。

關鍵字日本長崎雙聯學位越南留學日語
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