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地方萬花筒》影／「大家來寫村史」新書發表會

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/22 20:13
▲彰化縣文化局舉辦大家來寫村史計畫第40-47輯新書發表會，村史記載著在地人在這片土地生長的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）
▲彰化縣文化局舉辦大家來寫村史計畫第40-47輯新書發表會，村史記載著在地人在這片土地生長的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

彰化建縣將近300年歷史文化悠遠厚實，除了擁有「一府二鹿」美譽，因為是少有人口眾多的農業大縣，各個特殊庄頭、聚落所轉化成社區、村里，還是保有濃濃的在地特色，彰化縣文化局22日舉辦「大家來寫村史」新書發表會，期許能再度喚起民眾，一同來關懷自己成長鄉里的歷史沿革、溫馨典故、人文環境以及特殊產業，也透過動手「寫家鄉史、家鄉事」，更關心和熱愛台灣。


▲彰化縣文化局舉辦大家來寫村史計畫第40-47輯新書發表會，村史記載著在地人在這片土地生長的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

彰化縣文化局舉辦「大家來寫村史計畫第40-47輯新書發表會」活動，彰化縣副縣長林明裕表示，透過社區營造的概念，每個地方都有它的故事，讓在地人寫自己的故事，有人說歷史是由有權力的人所撰寫的，但他認為只要有愛護土地的心，大家都能來寫自己的歷史，這些書都是在地人在這片土地生長的故事，為這片土地留下一些紀錄，最主要是希望喚起下一代年輕人對這片土地的熱愛、抒發他們的熱情。


▲彰化縣文化局舉辦大家來寫村史計畫第40-47輯新書發表會，村史記載著在地人在這片土地生長的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

文化局長陳文彬表示，這次「大家來寫村史」共有8輯，感謝文化工作團隊及作家的付出，這是一個繁大的工作，也是一個非常好的鄉土教育，他也希望透過教育讓孩子參與村史的工作，大家一起來關心這片土地的故事。


▲彰化縣文化局舉辦大家來寫村史計畫第40-47輯新書發表會，村史記載著在地人在這片土地生長的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

陳文彬指出，本次新書發表為105年徵件的計畫，由最初15件，歷經多次嚴謹審查機制，終於8輯得以在今年4月順利出版完成。實為保存彰化縣有關村里之研究與介紹、區域性基礎調查、田野調查等各項基礎資料。


▲彰化縣文化局舉辦大家來寫村史計畫第40-47輯新書發表會，村史記載著在地人在這片土地生長的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

本次第40-47輯村史內容所撰寫的鄉鎮分別書寫彰化市、芳苑鄉、花壇鄉、竹塘鄉、二林鎮、永靖鄉及伸港鄉。其中兩冊內容係書寫芳苑鄉，顯見該區投入參與社區歷史建立的工作不遺餘力。


▲彰化縣文化局舉辦大家來寫村史計畫第40-47輯新書發表會，村史記載著在地人在這片土地生長的故事。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.22）

二林鎮廣興里風華作者魏金絨強調，每個地方、角落都有特有的故事，讓在地人、寫自己家鄉事，熱切期盼能為這片長養我們的土地留下一些珍貴紀錄，希望喚起下一代同樣能熱愛這片土地、永續經營。

關鍵字大家來寫村史村史廣興里風華家鄉事田野調查
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