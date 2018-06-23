桃園市陸官校友會挺陳學聖　後續將協助軍改訴願

退伍軍人團體「八百壯士」副指揮官兼發言人吳斯懷發言時指出，最近軍人年改法案過關，「我們是民主國家，將會終止八百壯士埋鍋造飯的抗爭模式，改以釋憲、訴願甚至是訴訟的方式長期和蔡政府對抗。」

桃園市陸軍官校校友會今(23)日在桃園召開大會呼籲所有退伍袍澤和眷屬，將展開後續的釋憲以及訴願程序。校友會同時也力挺國民黨桃園市長參選人陳學聖，陳學聖希望所有的校友和長官能夠當他的分身，他要讓蔡政府和鄭文燦知道自己做錯了，同時保證如果當選市長，所有的福利政策不會改變，只會加碼。



▲吳斯懷說，總統在21日公告法令生效，我們會提出釋憲，大家不要慌張，也希望國防部和退輔會能夠重視。同時也希望全國的軍校校友會、國民黨黨務部門能夠全力的協助這些退伍軍人袍澤和眷屬一起來進行後續的釋憲、訴願或是訴訟的服務，不要被網路以及媒體上的許多訊息給混淆影響了。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.23）

陳學聖說，在年改的過程當中，不論是公教或是軍人，深刻的感覺就是「金錢對我們來說是一種價格，我們真正最重視的其實是價值，一個當年立志報國的青年，在我們奉獻了一生給國家之後，最後怎麼能用價格來否定我們當年投筆從戎的愛國精神。」陳學聖舉例，包括很多的網路社團像是「我是中壢人」這樣的社團就不斷的汙名化，「你就守住你的軍公教的票好了，最後你看誰會是多數？」甚至還說，「你不要想選市長了，我看你立委都會落選」。

陳學聖回應指出，他這一生只幫受委屈、受冤屈的弱勢講話，從來沒有在乎過票數是哪個族群比較多。他認為，這些社群背後的政客用這樣的方式去分化、去分割，只重視眼前的選票，卻忽略了弱勢族群的權益，國家不會有未來。「如果今天你砍軍人，以後我們的軍人一定會怕死，你現在砍公教，以後我們的文官一定會貪財。這樣我們的國家怎會有未來？」



▲陳學聖說，如果今天你砍軍人，以後我們的軍人一定會怕死；你現在砍公教，以後我們的文官一定會貪財。這樣我們的國家怎會有未來？（圖／記者李春台攝 , 2018.06.23）

陳學聖說，所以這次的選舉不是只有單純的里長、議員和縣市長的選舉，其實就是代表了民進黨在這兩年當中，要證明他就是公理正義一方的一個驗證。如果這次選舉又讓民進黨勝利，接下來的兩年甚至十年二十年，他們一定會更變本加厲地執行他們的政策理念。

他強調，現在也聽到許多朋友說，「學聖你這是就要少輸為贏，下一次就是你的了」他要告訴大家，個人勝負事小，「我跟各位保證，在立法院會看到更多蔡英文粗暴的政策，像是坦克車一般輾過無助的大眾。」陳學聖表示，因為鄭文燦是目前民進黨22各縣市首長中，民調聲勢最高最穩的，「有許多的民調說他贏我40%、贏我30%，幾乎所有的民調都說鄭文燦是壓倒性的贏過我。」但是他在基層感受到的，卻不是這樣的氛圍，希望大家能有一個共同的目標方向，把力量集中起來，在年底選舉開票過後，用勝選去告訴小英和鄭文燦，他們的確是做錯了。