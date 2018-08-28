影／高手在民間　彰化縣傳統藝師匠師授證典禮

三人行必有我師！為發掘民間傳統藝術人才，彰化縣辦理「傳統藝師及匠師認證」作業，首波認證通過名單已經出爐，並於今(28)日上午在彰化縣立圖書館演講廳舉行授證典禮，彰化縣文化局長周馥儀授證表揚通過認證申請的藝師與匠師，典禮由曾躍泉老師率領的梨芳園北管樂團揭開序幕，現場也邀集通過認證之藝師、匠師齊聚會場，宛如傳統藝術界的星光大道。

彰化縣建縣近三百年，縣內蘊育豐富的無形文化資產，為傳承傳統藝術及傳統保存技術，並維繫音樂戲曲、工藝等相關人才，本年度文化局特針對縣內傳統藝師與傳統匠師兩大類別進行認證作業，自6月份認證申請開跑後，送件案數極為踴躍，經過召開審查會議後，首波審查合格認證者包括傳統音樂類藝師共12人、傳統戲劇類藝師共7人、傳統工藝類藝師共22人、匠師類共27人。



▲彰化縣辦理「傳統藝師及匠師認證」作業，彰化縣文化局長周馥儀授證表揚通過認證申請的藝師與匠師。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

周馥儀表示，文化局將繼續辦理審查作業，經縣府認證通過之藝匠師，若參加民間各類補助案之申請，如老屋修繕、技術傳習等計畫，得於審查時加分，並優先給予補助，另文化局也持續積極媒合通過認證之藝師、匠師參與民間各項活動、傳習課程、工程施作，也鼓勵認證之藝師、匠師，積極且繼續傳承技藝，帶動傳統文化之薪傳與推廣。



▲彰化縣辦理「傳統藝師及匠師認證」作業，彰化縣文化局長周馥儀授證表揚通過認證申請的藝師與匠師。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

彰化縣傳統藝師匠師授證名單如下：傳統工藝類藝師：施至輝、陳萬能、施鎮洋、李秉圭、黃紗榮、鄭應諧、許陳春、施寶容、黃呈豐、徐柄垣、謝雅秀、柯錦中、董坐、陳志昇、陳志揚、施順榮、施懿紋、吳適為、施金福、施世曈、詹益鋒、徐玉里。傳統戲劇類藝師：林吳素霞、吳清發、張耿堯、江陳咏蓁、陳錦姬、洪萬田、李炳榮。



▲彰化縣辦理「傳統藝師及匠師認證」作業，彰化縣文化局長周馥儀授證表揚通過認證申請的藝師與匠師。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.28)

傳統匠師類：李秉圭、王肇楠、王肇鉌、施昆毅、施惠芳、李奕興、陳永法、曾鵬專、王永信、黃彥霖、劉國顯、施永川、陳志昇、陳志揚、柯坤良、吳翔宇、汪賜暨、黃江銘、陳逢南、古蒼進、張雨水、胡明照、吳怡德、董嘉靖、董嘉豪、陳朝宗、黃文彬。傳統音樂類藝師：鄭夏苗、郭應護、李錦順、曾躍泉、楊茂基、許耀升、尤能東、施能當、張雨水、李炳榮、許村和、吳敏翠。