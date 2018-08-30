NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈好想贏韓國！中華男排惜敗進銅牌戰自來水公司與印尼水廠　簽備忘錄遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

大陸創業港生：靈活是台灣給我的資產

中央社2018/08/30 17:41
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者陳家倫上海30日電）20多年前以「港生」身分赴台求學的柯少軍，在大陸擁有近百家琥珀銷售門市。他說，台灣經驗對他早年的職場發展幫助多，大陸市場現在進入薄利時代，欲創業得轉進二、三線城市。

44歲的柯少軍是香港人，一口標準國語，20多年前他以「港生」身分赴台，就讀國立中正大學歷史學系。大學畢業後，柯少軍便赴陸發展，當時同儕並不認為這是好選擇，而今自有品牌樂印琥珀在大陸有近百門市。

相較近來由中國政府主導的創業潮，柯少軍表示，自己2000年左右動念創業，是誤打誤撞的結果，正好趕上大陸經濟蓬勃發展的時代。中國大陸2000年的經濟成長率為8.5%，在這之前的5年，也都在7%以上，有時還突破兩位數。

除了受益於當時的大環境，柯少軍表示，台灣的大學教育風氣很鼓勵學生參加校內、外活動，藉此培養學生的靈活度、獨立思考能力；此外，當年在台灣念書結識的人脈，都幫助他日後迅速在大陸職場上站穩腳步。

他回憶，大學畢業赴陸求職之初向一家私人企業丟履歷，沒想到老闆也是畢業自輔仁大學的僑生，因為這層文化上的接近性，自己就這樣被錄取了，工作5天後，因人事出現異動，自己竟當上總經理，陪著老闆打天下。

由於妻子在上海，柯少軍後來辭去杭州的工作到上海做起琥珀生意。他說，一開始也沒想到成立品牌，只是因為自家琥珀要進駐上海一家高檔商場時，對方認為「品牌貨」比較有利市場推廣，他便聽從對方建議。

回首來時路，柯少軍表示，創業一定不輕鬆，但自己當時所處的大環境比較好，現在大陸人事成本、租金不斷攀升，變相提高了創業的門檻；加上網路資訊發達，一些中間商性質的創業類別，利潤微乎其微。

部分台灣青年對於赴陸發展懷抱美好憧憬，柯少軍建議，有志赴陸創業的人，「上海基本上已經沒機會」，但可以到二、三線城市闖闖，而若只是想到大陸「打工」長見聞，一線城市機會多，還可以試試看。（編輯：張淑伶）1070830

飯店大環境嚴峻 國賓兩面向突中國官媒批評大學學生會 有...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan