大陸創業港生：靈活是台灣給我的資產

（中央社記者陳家倫上海30日電）20多年前以「港生」身分赴台求學的柯少軍，在大陸擁有近百家琥珀銷售門市。他說，台灣經驗對他早年的職場發展幫助多，大陸市場現在進入薄利時代，欲創業得轉進二、三線城市。

44歲的柯少軍是香港人，一口標準國語，20多年前他以「港生」身分赴台，就讀國立中正大學歷史學系。大學畢業後，柯少軍便赴陸發展，當時同儕並不認為這是好選擇，而今自有品牌樂印琥珀在大陸有近百門市。

相較近來由中國政府主導的創業潮，柯少軍表示，自己2000年左右動念創業，是誤打誤撞的結果，正好趕上大陸經濟蓬勃發展的時代。中國大陸2000年的經濟成長率為8.5%，在這之前的5年，也都在7%以上，有時還突破兩位數。