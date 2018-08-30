大陸創業港生：靈活是台灣給我的資產

（中央社記者陳家倫上海30日電）20多年前以「港生」身分赴台求學的柯少軍，在大陸擁有近百家琥珀銷售門市。他說，台灣經驗對他早年的職場發展幫助多，大陸市場現在進入薄利時代，欲創業得轉進二、三線城市。
44歲的柯少軍是香港人，一口標準國語，20多年前他以「港生」身分赴台，就讀國立中正大學歷史學系。大學畢業後，柯少軍便赴陸發展，當時同儕並不認為這是好選擇，而今自有品牌樂印琥珀在大陸有近百門市。
相較近來由中國政府主導的創業潮，柯少軍表示，自己2000年左右動念創業，是誤打誤撞的結果，正好趕上大陸經濟蓬勃發展的時代。中國大陸2000年的經濟成長率為8.5%，在這之前的5年，也都在7%以上，有時還突破兩位數。
除了受益於當時的大環境，柯少軍表示，台灣的大學教育風氣很鼓勵學生參加校內、外活動，藉此培養學生的靈活度、獨立思考能力；此外，當年在台灣念書結識的人脈，都幫助他日後迅速在大陸職場上站穩腳步。
他回憶，大學畢業赴陸求職之初向一家私人企業丟履歷，沒想到老闆也是畢業自輔仁大學的僑生，因為這層文化上的接近性，自己就這樣被錄取了，工作5天後，因人事出現異動，自己竟當上總經理，陪著老闆打天下。
由於妻子在上海，柯少軍後來辭去杭州的工作到上海做起琥珀生意。他說，一開始也沒想到成立品牌，只是因為自家琥珀要進駐上海一家高檔商場時，對方認為「品牌貨」比較有利市場推廣，他便聽從對方建議。
回首來時路，柯少軍表示，創業一定不輕鬆，但自己當時所處的大環境比較好，現在大陸人事成本、租金不斷攀升，變相提高了創業的門檻；加上網路資訊發達，一些中間商性質的創業類別，利潤微乎其微。
部分台灣青年對於赴陸發展懷抱美好憧憬，柯少軍建議，有志赴陸創業的人，「上海基本上已經沒機會」，但可以到二、三線城市闖闖，而若只是想到大陸「打工」長見聞，一線城市機會多，還可以試試看。（編輯：張淑伶）1070830