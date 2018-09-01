柯P剉咧等！新民調超驚人　姚文智支持度「暴漲近3倍」

台北市長候選人一一登記參選，隨著選戰倒數，候選人拚選票戰況打得火熱。根據最新民調顯示，現任台北市長柯文哲支持度 33.43％ ，一路不被看好的民進黨台北市長參選人姚文智支持度卻從原本的 5.3％ 暴漲至 14.9％ ，成長近 3 倍。有網友則在 PTT 表示，目前情況看來，台北市長柯文哲選情似乎告急。
▲有網友看了最新民調表示，目前情況台北市長柯文哲選情似乎告急，引發熱議。（圖／記者林柏年攝）
根據《自由時報》最新民調顯示，台北市長柯文哲支持度 33.43％ ；國民黨參選人丁守中 24.71％ ；民進黨參選人姚文智 14.9% ；無黨籍參選人李錫錕 2.35％ ；另外高達 24.61％ 民眾未表態。
▲國民黨台北市長參選人丁守中。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）
從最新民調看來，原先支持度僅有 5.3％ 的姚文智，民調一路暴衝至 14.9% ，隨即引發網友在 PTT 熱議不斷，笑稱「柯文哲支持者人數只有姚文智 X2 」、「好啦，未表態的都是挺姚的，姚姚當選台北飼（市）長」；不過，大多網友卻認為「假的民調啦，姚太高了，柯、丁都太低」、「這個我不相信」、「姚絕對更低，被調整上來」。