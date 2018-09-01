NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈櫻花妹外線發威　女籃輸日無緣銅牌邱議瑩飛波蘭惹議　他酸：干她屁事超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
政治

柯P剉咧等！新民調超驚人　姚文智支持度「暴漲近3倍」

編輯中心／綜合報導2018/09/01 11:27
▲民進黨台北市長參選人姚文智支持度從原本的 5.3％ 暴漲至 14.9％ ，成長近 3 倍。（圖／記者林柏年攝，2018.08.29）
▲民進黨台北市長參選人姚文智支持度從原本的 5.3％ 暴漲至 14.9％ ，成長近 3 倍。（圖／記者林柏年攝，2018.08.29）

台北市長候選人一一登記參選，隨著選戰倒數，候選人拚選票戰況打得火熱。根據最新民調顯示，現任台北市長柯文哲支持度 33.43％ ，一路不被看好的民進黨台北市長參選人姚文智支持度卻從原本的 5.3％ 暴漲至 14.9％ ，成長近 3 倍。有網友則在 PTT 表示，目前情況看來，台北市長柯文哲選情似乎告急。


▲有網友看了最新民調表示，目前情況台北市長柯文哲選情似乎告急，引發熱議。（圖／記者林柏年攝）

根據《自由時報》最新民調顯示，台北市長柯文哲支持度 33.43％ ；國民黨參選人丁守中 24.71％ ；民進黨參選人姚文智 14.9% ；無黨籍參選人李錫錕 2.35％ ；另外高達 24.61％ 民眾未表態。


▲國民黨台北市長參選人丁守中。（圖／記者林柏年攝，2018.08.27）

從最新民調看來，原先支持度僅有 5.3％ 的姚文智，民調一路暴衝至 14.9% ，隨即引發網友在 PTT 熱議不斷，笑稱「柯文哲支持者人數只有姚文智 X2 」、「好啦，未表態的都是挺姚的，姚姚當選台北飼（市）長」；不過，大多網友卻認為「假的民調啦，姚太高了，柯、丁都太低」、「這個我不相信」、「姚絕對更低，被調整上來」。

關鍵字台北市長柯文哲姚文智丁守中民調ptt選戰
馬侃生前友台　蘇嘉全感謝被罵「懂什麼」抱屈　吳音寧反擊

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan