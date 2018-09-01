柯P剉咧等！新民調超驚人　姚文智支持度「暴漲近3倍」

台北市長候選人一一登記參選，隨著選戰倒數，候選人拚選票戰況打得火熱。根據最新民調顯示，現任台北市長柯文哲支持度 33.43％ ，一路不被看好的民進黨台北市長參選人姚文智支持度卻從原本的 5.3％ 暴漲至 14.9％ ，成長近 3 倍。有網友則在 PTT 表示，目前情況看來，台北市長柯文哲選情似乎告急。



▲有網友看了最新民調表示，目前情況台北市長柯文哲選情似乎告急，引發熱議。（圖／記者林柏年攝）