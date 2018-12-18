台南市長當選人黃偉哲18日公布新一波市府小內閣名單，包括副市長許育典、社會局局長黃志中、地政局局長陳淑美、觀光旅遊局局長陳信安、環保局局長林淵淙及新聞暨國際關係處處長劉怡伶等五位新任局長，以及留任的消防局局長李明峯、衛生局局長陳怡及財稅局代理局長沈盈如。

黃偉哲表示，今日公布之後，黃偉哲市府小內閣大致就位，新任局處首長的最大特色是有幾位來自學界，也感謝這幾位，願意為台南市民犧牲奉獻、付出。而為了配合學校作業，部分局處首長可以趕得及12月25日就任，有一些局處首長則需等到明(108)年2月1日才能就任，但均能先熟悉局處業務，不會耽誤政務。



新任副市長許育典，德國杜賓根大學法學博士，現任成功大學法律系專任特聘教授及各級政府法律及教育相關委員會委員，專長教育法、宗教法、文化法、憲法與行政法。曾任成大社會科學院院長、成大法律系系主任

新任社會局局長黃志中，現任高雄市衛生局局長、高雄醫學大學性別研究所及輔英科大人文與管理學院兼任助理教授。高雄醫學大學醫學系醫學士及高師大教育博士，曾擔任高醫附設醫院家醫科主治醫師，並於任內成立兒少保護醫療中心，擔任過內政部及衛服部社會福利考評委員，以及家暴受刑人及性侵加害人的認知教育輔導團體治療師。

新任地政局局長陳淑美，國立政治大學地政博士，現任崑山科技大學商管學院房地產開發與管理系教授，專長為住宅經濟與政策、家戶住宅需求決策、不動產登記實務、不動產法規及不動產市場研究，並擔任考試院、考選部、內政部營建署、以及台南、高雄、新北、台中、嘉義和屏東等縣市的地政及都發相關委員會委員。曾擔任世界華人不動產學會及中華民國住宅學會常務理事。

新任觀光旅遊局局長陳信安，成功大學建築博士，現任嘉南藥理大學觀光事業管理系文化觀光研究室助理教授、台南市城市文化協會理事長，長期參與各級政府文史及觀旅研究。

新任環保局長林淵淙，成大環境工程學士、碩士及博士，專長為生職能、太陽能電池及氫能等綠色能源、節能技術、固廢減量與再利用、污染減量、空氣毒物學及環境賀爾蒙。現任國立中山大學環境工程研究所所長兼新興污染物研究中心主任；建準研究中心主任、工程技術研推中心災害防制組組長；中華生質能源學會及台灣氣膠研究學會理事。

新任新聞暨國際關係處處長劉怡伶，前中廣資深記者、節目主持人及新聞節目科長，國立中興大學中文系畢業，曾擔任台灣漁業廣播電台記者兼主持人、台南市九一記者學會理事和台南市電子媒體記者協會監事，曾獲廣播金鐘獎、卓越新聞獎等殊榮。

加上先前兩波公布留任的民委會主委汪志敏、工務局局長蘇金安、都發局局長莊德樑及研考會主委趙卿惠，目前共公布1位副市長及12位一級機關首長，尚有1位副市長及14位局處首長名單待後續公布。