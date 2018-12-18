農委會水保局輔導農村社區再生轉型有成，今天以「翻轉農村青農接棒」為主題，以台三線周邊社區為對象，展現透過整合與異業合作開創的成果，包括利用在地特色食材研發四大季節套餐、創意甜點等，並發表山守現品牌形象與商品，可望打造漫浪台三線多元觀光產業，再創農村生機，吸引更多青農返鄉接棒。

水保局台中分局長簡俊發說，分局近一年來藉由不同計畫，協助整合中苗地區青農及農村社區，透過地方創生、技術創新、教育及合作、行銷等整合與創新，讓農村產業價值透過地方創生，與青農實踐有所提升與活化。



以台三線周邊農村社區再造為例，已陸續展現成果，今天舉辦「翻轉農村青農接棒」為主題，除邀請青農青創示範基地團長張智傑，分享返鄉接棒心得與未來創想，現場也展示多道利用在地食材研發的四大季節套餐、創意甜點、新食譜發表等，色香味俱全，澎派又有創意，贏得好口碑。

此外，由水保局整合農民推出「山守現品牌形象」商品，也在現場展出，包括以有機循環耕種的「強稻」有機環保米，及悠閒下午茶、經典、健康好生活、古早好滋味禮盒等，價位從399到850元等等，逢年過節送禮自用兩相宜！



簡俊發分局長表示，透過台三線農村整合發展出的多元主題食藝，以及山手線特色商品，將有助於打造浪漫台三線結盟農村，轉型發展多元食宿賞玩購的觀光產業，提供民眾不一樣的農村深度體驗。

簡俊發表示，台灣農村普遍面臨「年少不從農、年老不離農」窘境，水保局積極協助推動「翻轉農村青農接棒」，包括青年農民陸冠全經營的流星花園，和苗栗大湖山上種樹牛樟森林休閒農場張書榕等人，都是活化與提升農村產業的見證者，由他們現身說法，希望能吸引更多青年返鄉從事農事。