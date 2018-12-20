在台商資金大舉回流，商辦需求隨之增加的情況下，華固建設 (2548-TW) 總經理洪嘉昇今 (20) 日在法人說明會中表示，華固 2019 年在台北市商辦市場，鎖定內湖、大直及台北士林科投園區等地區，明年將有兩棟商辦大樓開工，預計採先建後售模式。

洪嘉昇指出，明年下半年將開工與建的商辦個案包括內湖 5 期潭美的段辦公室案，基地面積為 962 坪，可銷售面積為 5000 坪，預估總銷售金額為 33 億元；另有承德路 (北士科園區) 的商辦合建案，銷售面積 2500 坪，預計銷售金額 16 億元。

此外，華固目前正興建中的大直商辦大樓案「亞太置地廣場」，目前已興建到 2F 結構體，預估在 2020 年完工，大直華固亞太置地建案是華固建設與地主合建，位於大直樂群三路與敬業二路口，為地上 17 樓、地下 5 層的建案，在原估 120 億元總銷中，華固分回約 80 億元，等於持有全案 66.67%，洪嘉昇指出，此一商辦建案已有多組人馬在洽談承購，主要都是大型的 3-4 個樓層的一次購買商談，目前也進入到簽約階段。

洪嘉昇說，華固建設看好台北的商辦市場需求，主要以鎖定以內湖、大直及台北士林科投園區為主，而以過去幾年華固商辦的銷售已占整體營收比重的 30%，華固成立 29 年以來已售出高達 15 棟的商辦大樓，華固對此一領域的興建及銷售模式也相當熟稔。

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