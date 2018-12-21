不得了！最能帶動台灣消費者買氣的 Jo Malone，果然在國際間賣出名堂，最華麗神秘的 Rich Extract 醇粹古龍水系列，繼中東、英國、法國等地區 2017 年上市造成搶購風潮後，台灣超幸運在 2018 年底，搶先取得大中華區獨家引進的機會！

Rich Extract 醇粹古龍水系列魅惑的外表，宣告了馥郁沁香的本質，不同於黑色瓶身的芳醇系列，醇粹古龍水更加強調每款香氣的重點成分：以神秘的烏木、浪漫的玫瑰以及令人陶醉的夜來香，打造細緻濃郁的全新香氛。

設計上保留了 Jo Malone 標誌性的透明感和方正外型，在深邃瓶身上烙印三款代表香氣的專屬奢華印記，正中央的瓶身標籤也從過去柔和的星河銀轉為強烈的極致黑，瓶蓋更以曜岩黑展現高貴氣質，塑造難得一見的濃烈華麗外型，令人驚艷。

「絲絨玫瑰與烏木醇粹古龍水」以馥郁細緻的大馬士革玫瑰，點綴些許覆盆莓的浪漫，包覆著煙燻烏木與醇烈丁香，最後以果仁糖和莎草帶來深邃迷人的質感。

「夜來香與白芷醇粹古龍水」是白花中的女王，搭配富麗堂皇而且感性的夜來香，結合白芷的翠綠辛香、依蘭依蘭及茉莉帶來的魅惑氣息，營造出花朵的豐盛感，最後再以華麗的琥珀暖意，展現豐滿瑰麗的性感，使人陶醉。

「烏木與佛手柑醇粹古龍水」則將新鮮珍貴的烏木，透過煙燻方式處理作為基調，輔以清脆的佛手柑和琥珀為前調與中調，最後以莎草加強烏木本身的木質香氣，營造沉穩優雅的氣息。

別等了，Jo Malone 醇粹古龍水系列今天已在全省新光三越百貨搶先首賣！限定店點包括台北新光三越信義 A4、台北新光三越南西、台北新光三越天母、台中新光三越、台南新光三越；2018 年 12 月 28 日全台正式上市。