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行政院期望在2030年將台灣教育往「雙語國家」做為目標，教育部國教署每年都會從偏遠地區國民中小學遴選出20位英語教師，在暑假期間赴美國西 雅圖西華盛頓大學進行為期5週的英語教學進修課程，現在也已擴大為每年60位，透過英語相關主題、文化認識與教學觀摩等，提升台灣英語教師的雙語應用教學。

國教署今(23)日舉辦偏遠國中小英語教師海外進修成果發表會，邀請19位於今年暑假赴美國西雅圖進修的英語教師，以座談方式分享在美進修的心得及落實於台灣應用教育上的教學經驗，並邀請西華盛頓大學的視訊夥伴來台共同分享視訊課程的活動經 驗，來台期間也將會與這19位教師所屬學校的學生相見。

參與的教師在赴美前，每月都會與美國華盛頓大學師生以視訊方式進行互動課程，共同指導學生學習英語，除了教學英語應用部分，也讓教師教授美國地理歷史及自然科學中的燈泡實驗，也透過參訪當地原住民學校拉米小學及部落，讓 教師們更加了解保存原住民語言及文化的重要性，另外，教師們也參訪了提供夏季課程的夏克山中學，類似台灣教育中的補救教學，為較弱勢學生予以協助。

赴美進修教師在座談會中分享，過去會擔心全英文教學會早成學生理解上的困難，因此，透過這次進修後的經驗，在教學上有很大的改變，透過大量的肢體語言、圖片，以及搭配相符的教學活動，活化課程設計，逐步確實讓學生理解也增強聽、說的能力。

國教署表示，為了達成2030年「雙語國家」的目標，將會把遴選赴美進修的教師人數從20人提高至60人，且會以偏鄉地區的教師優先，也期許赴美進修後回台的教師能夠持續為偏鄉中小學服務，以造福台灣偏鄉教育的英語教學領域，讓偏鄉孩童有更好的教育環境。

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