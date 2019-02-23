（中央社台北23日綜合報導）美國過去一年軟硬兼施敦促盟友，防堵中國電信巨擘華為參與各國境內的5G網路建設，但隨著英國情報和安全單位日前表態，認為華為帶來的安全風險可管控，各國立場逐漸出現鬆動。

由美國、澳洲、加拿大、英國和紐西蘭5國組成的情報共享網路「五眼聯盟」，目前在華為議題上也呈現不同調的狀態。

華府的立場是，在中國的專制體制下，企業和國家間的界線不明，各項法令更賦予北京當局監管、控制網路的權力，而這樣的網路系統即由華為這類公司協助建立與維護。美國官員也曾在訪歐時主張，中國電信設備帶來的經濟效益將被北大西洋公約組織（NATO）可能蒙受的安全威脅抵銷。

紐約時報（The New York Times）14日報導，川普政府很快將發布行政命令，以「敵對勢力」為由，禁止美國電信公司建設5G網路時使用中國設備，禁令可能在本月底前公布。

不過，與中國的貿易關係也是各國必須考慮的重要因素。此外還有在自由市場排除特定企業參與商業競爭的適法性，以及缺乏競爭的環境易造成的價格哄抬和技術壟斷等問題。美國總統川普21日在推特（Twitter）上發文指出，他希望美國在5G領域是「透過競爭，而非靠封殺目前技術較領先者勝出」。

在川普發文前，英國情報和安全單位即打臉華府，表示使用華為設備的風險「可管控」。英國金融時報（Financial Times）17日引述不願具名的知情人士指出，總部位於倫敦的國家網路安全中心（NCSC）已認定，有能力限縮華為未來對英國5G網路足以造成的風險。軍情六處（MI6）處長楊格爾（Alex Younger）也暗示，華為議題複雜，可不是想禁就能禁。

可以推斷，其他國家的政府可以引述英國方面的說法向民眾和華府表示，只要採取倫敦建議的各類防範措施，就能允許華為參與5G建設，使用中國企業提供的硬體和技術解決方案。

華為在歐洲耕耘已深，已有10年之久。儘管歐洲曾在行動科技領域執牛耳，在全球5G競賽中，卻已落後中國。歐洲電信系統目前約1/3仰賴華為供應。德國電信（Deutsche Telekom）內部資料顯示，一旦華為遭封殺，德國的5G網路發展料將延後2年。法國政界目前也不支持禁止華為參與國內的5G建設。

「五眼聯盟」成員之一加拿大目前尚未決定未來是否封殺華為，但其境內近期就會出現至少一個由華為供應的小型5G網路。

原先對華為採取較強硬立場的紐西蘭，其總理阿爾登（Jacinda Ardern）日前也改口，表示紐國在5G建設上從未排除華為參與。她還說，若本國大型電信營運商Spark能化解情報機關政府通訊安全局（GCSB）在維護國家安全方面的疑慮，則政府將允許華為參與國內的5G建設。

「五眼聯盟」中的澳洲已明確禁止華為擔任其境內5G網路的設備供應商。外界推斷，澳洲煤炭近期在中國海關的通關時間倍增，或許與北京當局報復華為遭封殺有關。（譯者：陳韻聿/核稿：徐崇哲）1080223